Останки солдата найдены на месте боев в Нагорном Карабахе

17 сентября 2021, 00:57

Поисковики обнаружили останки армянского военного в районе Физули. Общее число останков погибших, найденных в зоне карабахского конфликта, достигло 1668, сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 сентября карабахские спасатели обнаружили останки армянского солдата в в Гадрутском районе. Общее число найденных останков достигло 1667, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

При поисковых работах в районе Варанда (азербайджанское название – Физули, – прим. "Кавказского узла") спасатели обнаружили останки еще одного армянского военнослужащего, привело 16 сентября сообщение службы ЧС Нагорного Карабаха Аysor.am. Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечается в сообщении.

Общее число тел и останков армянских военных, обнаруженных в местах ведения боев в зоне карабахского конфликта достигло 1668, включая военнослужащих и мирных жителей, сообщил со ссылкой на ведомство "Спутник-Армения".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".