Поисковые работы в зоне боев в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха. http://rs-nkr.am/content.php?contid=3177

16 сентября 2021, 09:40

Останки военного найдены в Нагорном Карабахе

Карабахские спасатели обнаружили останки военнослужащего в Гадрутском районе. Общее число тел и останков армянских военных, найденных в зоне карабахского конфликта, достигло 1667, сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 сентября карабахские спасатели обнаружили останки армянского солдата в Варанде (азербайджанское название – Физули, – прим. "Кавказского узла"). Общее число найденных останков достигло 1666, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

В результате поисковых работ в Гадрутском районе (включает территории Джебраильского и Физулинского районов, – прим. "Кавказского узла") обнаружены останки армянского военнослужащего, сообщила в ночь на 16 сентября служба ЧС Нагорного Карабаха.

Для установления его личности назначена судебно-медицинская экспертиза. Общее число тел и останков армянских военных, обнаруженных в местах ведения боев в зоне карабахского конфликта достигло 1667, сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Город Джракан был разрушен в начале 1990-х годов и входил в так называемый "Пояс безопасности" Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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