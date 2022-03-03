03 марта 2022, 13:55

Минобороны Армении назвало недостоверной информацию об обстрелах на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций не соответствуют действительности, обстановка на границе спокойная, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 23 февраля Минобороны Азербайджана распространило сообщение, что армянские солдаты открыли огонь по позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском районе. В тот же день оборонное ведомство Армении опровергло эти сведения. Армянские солдаты 2 марта обстреляли позиции азербайджанских военных в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на армяно-азербайджанской границе армянскими подразделениями."Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 2 марта армянские подразделения вооруженных сил обстреляли азербайджанские позиции на северо-восточной части границы, не соответствует действительности", говорится в сообщении ведомства,. которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Минобороны Армении также заверило, что ситуация на границе относительно спокойная и находится под полным контролем вооруженных сил Армении.

На 13.30 мск на сайте Минобороны Азербайджана не содержится комментариев относительно заявления оборонного ведомства Армении.  

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти", "Ветераны в Баку протестной акцией добились реакции прокуратуры", "Карабахские спасатели нашли останки армянского военнослужащего".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 марта 2022, 12:56

03 марта 2022, 12:15

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