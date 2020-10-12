Власти Карабаха и житель Гадрута озвучили детали боев за город

12 октября 2020, 16:35

Армия обороны отбила наступление на Гадрут, заявили власти Нагорного Карабаха. Минобороны Азербайджана утверждает, что Гадрут уже несколько дней контролируется азербайджанскими солдатами, сегодня боев там не было.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 37 населенными пунктами, в том числе двумя стратегически важными райцентрами – городами Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут. Армянская сторона опровергла информацию об утрате Джракана и Гадрута. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, 10 октября, уже после объявления сторонами о прекращении огня, в Гадрут проникли турецкие диверсанты, которые застрелили не менее четырех мирных жителей, в том числе инвалида и его мать. Власти Нагорного Карабаха потребовали от мирового сообщества отреагировать на происшествие. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией данные об убийстве диверсантами местных жителей. Сегодня власти Армении заявили, что азербайджанская армия, сосредоточив крупные силы в районе Гадрута, пытается взять город.

Половина домов в Гадруте разрушена

Азербайджанские войска штурмуют Гадрут, "пытаясь любой ценой доказать правдивость голословного заявления Алиева о взятии Гадрута под свой контроль", – заявил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, подчеркнув, что азербайджанская сторона не соблюдает режим прекращения огня. По словам Погосяна, Армия обороны контролирует ситуацию. "Подразделения Армии обороны успешно пресекают попытки наступательных действий вооруженных сил Азербайджана", – перевел слова Погосяна корреспондент "Кавказского узла".

Бомбежками разрушено более половины жилых домов, как в историческом центре Гадрута, так и на застроенных новостройками окраинах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Гагик Аванесян, который продолжает находиться в Гадрутском районе. По его словам, из города эвакуированы женщины и дети, но часть местного взрослого населения остается в городе наряду с бойцами Армии обороны и добровольцами.

"Диверсионная группа противника воспользовалась тем, что большинство мужчин находится на передовой. Их цель была посеять панику, убивая мирное население и сжигая дома. Сегодня идет зачистка нашими военными остатков диверсионной группы противника, которые засели в частном секторе на окраине", – рассказал Аванесян.

Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию. Власти Турции прокомментировали, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта. Россия заявила, что видит угрозу для своей безопасности в конфликте за Нагорный Карабах, так как он привлекает на Южный Кавказ боевиков международных террористических отрядов.

Азербайджан представил доказательства взятия села Сулейманлы

Минобороны Азербайджана настаивает, что не нарушает режим прекращения огня и не ведет наступательных действий.

"Распространение армянской стороной сообщений о якобы концентрации Азербайджанской армией значительных сил и ведении напряженных боев с целью взятия Гадрута являются откровенной дезинформацией", – перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Азербайджана. Ведомство подчеркнуло, что "Гадрут уже несколько дней назад был освобожден из-под оккупации".

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, ежедневно "какой-то город или село освобождаются от оккупации или <...> переходят под наш контроль". "Сегодня могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под нашим полным контролем. Просто в эти населенные пункты мы еще не вошли, потому что с военной точки зрения нет в этом надобности. Но через какое-то время мы объявим об этом", – процитировало сегодня Алиева азербайджанское издание Report. Названия населенных пунктов, которые имел в виду Алиев, в публикации не приводятся.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта идут с 27 сентября. С 10 октября действует режим прекращения огня, однако в действительности и боестолкновения, и обстрелы населенных пунктов продолжаются. Сегодня карабахские военные сбили штурмовик Су-25 и биплан Ан-2, летевший в беспилотном режиме, сообщило Минобороны Армении. Все беспилотники азербайджанской армии находятся "в целости и сохранности", а боевая авиация не применяется, заверило военное ведомство Азербайджана.

По данным властей Нагорного Карабаха, с начала обострения конфликта погибли 339 солдат Армии обороны и 25 мирных жителя, более 100 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".