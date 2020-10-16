Ходжавендский район Азербайджана. Фото: официальный сайт Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/

16 октября 2020, 19:50

Азербайджан заявил о взятии трех карабахских сел

Азербайджанская армия взяла под контроль три села Ходжавендского района, сообщил Ильхам Алиев. Число таких населенных пунктов достигло 53.

"Кавказский узел" сообщал, что к 15 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 50 населенными пунктами, в том числе двумя стратегически важными райцентрами - городами Джебраил (армянское название - Джракан) и Гадрут. Армянская сторона опровергла информацию об утрате этих городов. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

Сегодня вечером Ильхам Алиев написал на своей странице в Twitter, что азербайджанская армия "освободила от оккупации" три села Ходжавендского района: Хырманджыг, Агбулаг (армянское название - Мысмна) и Ахуллу.

Министерство обороны Азербайджана подтвердило это заявление видео, на котором видны жилые и административные здания, сельскохозяйственная техника, мемориал с христианской и карабахской государственной символикой. Публикация не сопровождается пояснением, в каком именно населенном пункте Ходжавендского района сняты эти кадры.

Ходжавендский район, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР, охватывал территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорно-Карабахской автономной области.

Ранее Минобороны Азербайджана на своем сайте опубликовало видео из девяти населенных пунктов: городов Джебраил и Гадрут, сел Шейбей, Шюкюрбейли, Чахырлы, Талыш, Суговушан (Мадагиз), Сулейманлы, Горадиз. Видеоролик, который снят, как утверждается, в занятом азербайджанскими военными Гадруте, в Нагорном Карабахе назвали фальсификацией, отметив, что он снят в селе в окрестностях этого города.

Сегодня Минобороны Азербайджана опубликовало на своем сайте еще одно видео, которое, как утверждает ведомство, снято в Гадруте. На видео демонстрируются здания с вывесками на армянском и русском языках, открывается панорама поселка, расположенного у подножия гор.

По информации властей Нагорного Карабаха, с начала боев погибли не менее 587 солдат и 34 мирных жителя, более 100 мирных жителей ранено. Армения сообщила о гибели одного мирного жителя и пяти военных. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей, ранены 222. Данные о военных потерях Азербайджаном не озвучиваются, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Активисты в Ереване потребовали от ООН принудить Азербайджан к прекращению огня", "Мирный житель стал жертвой обстрела карабахских сел", "Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по Нахичевани".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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