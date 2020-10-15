Азербайджан заявил о возвращении контроля над шестью селами в зоне конфликта

15 октября 2020, 20:22

Азербайджанская армия взяла под контроль шесть сел Физулинского и Джебраильского районов, сообщил президент страны. Число перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов, по версии азербайджанской стороны, достигло 50.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 36 населенными пунктами, в том числе двумя стратегически важными райцентрами - городами Джебраил (армянское название - Джракан) и Гадрут. Армянская сторона опровергла информацию об утрате Джракана и Гадрута. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны. 14 октября руководство Азербайджана сообщило о взятии еще восьми сел, и общее число населенных пунктов, перешедших под контроль азербайджанской армии с начала боевых действий 27 сентября достигло 44. Армянские войска отступили на двух направлениях фронта, заявил в тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сообщалось о контроле над селами Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы, Ашагы Абдурахманлы, Беюк Марджанлы, Нюзгяр, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шайбей (Шейбей), Гуйджаг, Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра, Талыш, Суговушан (переименован в Мадагиз), Кархулу, Шюкюрбейли (Шукурбейли), Юхары Маралъян (Юхары Маралйан), Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад, Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг (армянское название - Авазот), Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы (армянское название - Норашен), Сур, Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу, Булутан, Меликджанлы, Кемертук, Теке, Тагасер, городами Джебраил и Гадрут.

Под контроль Азербайджана перешли еще шесть населенных пунктов - село Арыш Физулинского района, село Дошулу Джебраильского района, села Эдиша, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района, заявил сегодня в своем Twitter президент страны Ильхам Алиев, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее Минобороны Азербайджана на своем сайте опубликовало видео из девяти населенных пунктов - городов Джебраил и Гадрут, сел Шейбей, Шюкюрбейли, Чахырлы, Талыш, Суговушан (Мадагиз), Сулейманлы, Горадиз. Видеоролик, который снят, как утверждается, в занятом азербайджанскими военными Гадруте, карабахцы назвали фальсификацией, отметив, что он снят в селе в окрестностях этого стратегически важного города.

Отступление армянской армии на двух направлениях 14 октября признал премьер-министр Армении Никол Пашинян. "На северном и южном направлениях наши войска имели определенные отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу", - цитирует Пашиняна "Интерфакс". Пашинян добавил, что сейчас армия Карабаха полностью контролирует ситуацию по всем направлениям фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 558 солдат Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранены. Генпрокуратура Армении сообщила сегодня, что с начала обострения конфликта погибли пять военнослужащих и один местный житель. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 46 мирных жителей, ранены 223. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"