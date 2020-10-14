Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле госпиталя

14 октября 2020, 17:08

Азербайджанские военные обстреляли госпиталь, в котором лечатся и мирные жители, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Нагорном Карабахе был объявлен режим прекращения огня, однако стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе населенных пунктов.

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли госпиталь, расположенный на северо-восточном направлении, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Противник продолжает нарушать гуманитарное перемирие. На этот раз мишенью стал один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении, где лечатся также гражданские лица", - говорится в размещенном на сайте министерства сообщении, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Ведомство не сообщило о пострадавших, но расценило этот обстрел как военное преступление. Минобороны Азербайджана пока не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее об эскалации конфликта и о том, как он повлиял на жизнь людей в регионе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".