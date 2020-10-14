Сотрудник "Арцахэнерго" погиб при обстреле Мартакерта

14 октября 2020, 23:44

В Мартакерте во время обстрела погиб сотрудник энергетической компании, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Число мирных жителей Нагорного Карабаха, погибших в результате обстрелов с 27 сентября, выросло до 32 человек.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Нагорном Карабахе был объявлен режим прекращения огня, однако стороны конфликта продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах. Сегодня днем Минобороны Нагорного Карабаха объявило, что азербайджанские военные обстреляли госпиталь, в котором лечатся и мирные жители.

В течение ночи 14 октября обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, артиллерийские бои велись на некоторых участках фронта, а с утра азербайджанские военные возобновили обстрелы на разных направлениях, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. По информации ведомства, наиболее интенсивным огонь был на юго-восточном и северном-северо-восточном направлениях.

В 22.30 (21.30 мск) Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что «бои продолжаются». В течение дня обстрелам подвергались гражданские объекты в Шаумяновском, Мартакертском, Мартунинском и Гадрутском районах, уточнили в ведомстве.

В Мартуни обстрелам подверглись жилые здания, детский сад и школа, есть разрушения, сообщил мэр города Эдик Аванесян «Кавказскому узлу». В Мартакерте, который обстреливается ежедневно с 27 сентября, снаряды нанесли ущерб жилым кварталам и больнице, заявил глава города Миша Гюрджян.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна сообщил, что число жертв среди мирных жителей достигло 32: в Мартакерте во время обстрела погиб электрик Нвер Григорян - сотрудник компании «Арцахэнерго», выполнявший свои обязанности. Минобороны Азербайджана пока не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Независимым государством Нагорный Карабах признали Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Это пророссийски настроенные регионы, которые и сами с точки зрения большинства стран мира отдельными государствами не являются, говорится в материале "Кто же все-таки признал Карабах?", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Помощь раненым оказывается в медучреждениях Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха, но в случае очень тяжелых травм пациентов перевозят в Армению. Поскольку обстрел населенных пунктов продолжался в течение всего дня, полная информация от жертвах и раненых еще не обобщена, отметил он.

В Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха "Кавказскому узлу" сообшили, что ночью и днем 14 октября в Степанакерте была относительно спокойная обстановка, однако люди продолжают оставаться в убежищах в целях безопасности. Проблем с едой, электроснабжением и водоснабжениям в убежищах нет, отметили в ведомстве.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее об эскалации конфликта и о том, как он повлиял на жизнь людей в регионе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Общие сведения о Нагорном Карабахе".

