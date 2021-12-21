Армения передала Азербайджану двоих пленных

21 декабря 2021, 00:29

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Азербайджанские военные, задержанные после пересечения ими границы, переданы Баку при посредничестве России, сообщило Минобороны Армении. Военнослужащие попали в плен, заблудившись из-за плохой погоды, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря в YouTube был опубликован видеоролик о взятии в плен двух азербайджанских солдат. Солдаты были взяты в плен в районе Ишханасара, сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян.

Село Ишханасар расположено в Сюникской области Армении, примерно в 12 километрах от границы с Азербайджаном, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Взятые в плен двое азербайджанских военных возвращены азербайджанской стороны при посредничестве России, "по гуманитарным соображениям", говорится в сообщении Минобороны Армении от 20 декабря, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанцы были задержаны "на одном из оборонительных участков... воинской части Минобороны Армении", говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение армянской стороной двух азербайджанских военных. "Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев 18 декабря заблудились при неблагоприятных погодных условиях в направлении границы. В результате переговоров военнослужащие сегодня (20 декабря) были возвращены", - сообщило со ссылкой на военное ведомство Haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальным данным, в боях погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, 4 декабря - еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря из Азербайджана были возвращены еще 10 пленных.