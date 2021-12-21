21 декабря 2021, 00:29

Армения передала Азербайджану двоих пленных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные, задержанные после пересечения ими границы, переданы Баку при посредничестве России, сообщило Минобороны Армении. Военнослужащие попали в плен, заблудившись из-за плохой погоды, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря в YouTube был опубликован видеоролик о взятии в плен двух азербайджанских солдат. Солдаты были взяты в плен в районе Ишханасара, сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян.

Село Ишханасар расположено в Сюникской области Армении, примерно в 12 километрах от границы с Азербайджаном, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Взятые в плен двое азербайджанских военных возвращены азербайджанской стороны при посредничестве России, "по гуманитарным соображениям", говорится в сообщении Минобороны Армении от 20 декабря, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанцы были задержаны "на одном из оборонительных участков... воинской части Минобороны Армении", говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение армянской стороной двух азербайджанских военных. "Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев 18 декабря заблудились при неблагоприятных погодных условиях в направлении границы. В результате переговоров военнослужащие сегодня (20 декабря) были возвращены", - сообщило со ссылкой на военное ведомство Haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальным данным, в боях погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, 4 декабря - еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря из Азербайджана были возвращены еще 10 пленных.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении", "Азербайджан передал Армении тела трех погибших военных", "Миротворцы отчитались о безопасном проезде в Нагорный Карабах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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