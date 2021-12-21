21 декабря 2021, 00:29
Армения передала Азербайджану двоих пленных
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Азербайджанские военные, задержанные после пересечения ими границы, переданы Баку при посредничестве России, сообщило Минобороны Армении. Военнослужащие попали в плен, заблудившись из-за плохой погоды, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 20 декабря в YouTube был опубликован видеоролик о взятии в плен двух азербайджанских солдат. Солдаты были взяты в плен в районе Ишханасара, сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян.
Село Ишханасар расположено в Сюникской области Армении, примерно в 12 километрах от границы с Азербайджаном, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".
Взятые в плен двое азербайджанских военных возвращены азербайджанской стороны при посредничестве России, "по гуманитарным соображениям", говорится в сообщении Минобороны Армении от 20 декабря, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".
Азербайджанцы были задержаны "на одном из оборонительных участков... воинской части Минобороны Армении", говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение армянской стороной двух азербайджанских военных. "Теймур Гусейнов и Мурад Мустафаев 18 декабря заблудились при неблагоприятных погодных условиях в направлении границы. В результате переговоров военнослужащие сегодня (20 декабря) были возвращены", - сообщило со ссылкой на военное ведомство Haqqin.az.
Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями
Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"