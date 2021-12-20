Опубликовано видео пленения двух азербайджанских солдат

20 декабря 2021, 14:34

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Видеоролик о взятии в плен двух азербайджанских солдат, опубликован сегодня в YouTube. Солдаты были взяты в плен в районе Ишханасара, сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян. Минобороны Армении и Азербайджана не прокомментировали информацию.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальным данным, в боях погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, 4 декабря - еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря из Азербайджана были возвращены еще 10 пленных.

Видео пленения азербайджанских солдат опубликовано сегодня на YouTube-канале Politik.am. Пять вооруженных человек в камуфляжной форме окружили двух человек также в камуфляжной форме. Им связали руки и посадили в кузов грузовика, следует из видеоролика. Видеозапись опубликована без звука.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность видеоролика, а также дату и место его съемки.

Министерство обороны Армении к 14.30 мск не прокомментировало информацию о взятии в плен двух солдат. Связаться с кем-либо из ведомства корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Информацию о пленении азербайджанских военнослужащих подтвердил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян. Он отметил, что сведения о взятии в плен двух азербайджанских солдат поступили ему "непосредственно от источников на линии соприкосновения". "Информация точная, несмотря на молчание Минобороны", - сказал он.

По его словам, азербайджанцев армянские военнослужащие взяли в плен близ Ишханасара. "Российские военные потребовали, чтобы азербайджанцев, взятых в плен на международно признанной территории Армении, передали им, но армянские офицеры отказались. Возникает вопрос, почему русские не вступились за армянских солдат, которых азербайджанцы взяли в плен на нашей же территории месяц назад?" - отметил Даниел Ионнисян.

Село Ишханасар расположено в Сюникской области Армении, примерно в 12 километрах от границы с Азербайджаном, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Минобороны Азербайджана к 14.30 мск на своем сайте также не прокомментировало информацию о взятии двух военнослужащих в плен.