Пленение азербайджанских солдат. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2CVSoBw8LWU

20 декабря 2021, 14:34

Опубликовано видео пленения двух азербайджанских солдат

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Видеоролик о взятии в плен двух азербайджанских солдат, опубликован сегодня в YouTube. Солдаты были взяты в плен в районе Ишханасара, сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян. Минобороны Армении и Азербайджана не прокомментировали информацию.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальным данным, в боях погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, 4 декабря - еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря из Азербайджана были возвращены еще 10 пленных.

Видео пленения азербайджанских солдат опубликовано сегодня на YouTube-канале Politik.am. Пять вооруженных человек в камуфляжной форме окружили двух человек также в камуфляжной форме. Им связали руки и посадили в кузов грузовика, следует из видеоролика. Видеозапись опубликована без звука.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность видеоролика, а также дату и место его съемки.

Министерство обороны Армении к 14.30 мск не прокомментировало информацию о взятии в плен двух солдат. Связаться с кем-либо из ведомства корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Информацию о пленении азербайджанских военнослужащих подтвердил координатор Союза информированных граждан Даниел Ионнисян. Он отметил, что сведения о взятии в плен двух азербайджанских солдат поступили ему "непосредственно от источников на линии соприкосновения". "Информация точная, несмотря на молчание Минобороны", - сказал он.

По его словам, азербайджанцев армянские военнослужащие взяли в плен близ Ишханасара. "Российские военные потребовали, чтобы азербайджанцев, взятых в плен на международно признанной территории Армении, передали им, но армянские офицеры отказались. Возникает вопрос, почему русские не вступились за армянских солдат, которых азербайджанцы взяли в плен на нашей же территории месяц назад?" - отметил Даниел Ионнисян.

Село Ишханасар расположено в Сюникской области Армении, примерно в 12 километрах от границы с Азербайджаном, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

Минобороны Азербайджана к 14.30 мск на своем сайте также не прокомментировало информацию о взятии двух военнослужащих в плен. 

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджан передал Армении тела трех погибших военных", "Миротворцы отчитались о безопасном проезде в Нагорный Карабах", "Житель Азербайджана заподозрен в шпионаже в пользу Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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