Самолет азербайджанской авиалинии. Фото пресс-службы аэропорта Баку https://www.azal.az/az/article/446

28 сентября 2020, 12:55

Международные авиарейсы в Баку отменены из-за военного положения

Авиасообщение Баку с рядом городов, в том числе европейскими столицами, приостановлено в связи с военным положением в стране.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час введены с сегодняшнего дня. За первый день боевых действий Нагорный Карабах утратил контроль над частью территорий.

Бакинский международный аэропорт "Гейдар Алиев" в связи с военным положением временно перешел на ограниченный режим работы, сообщил сотрудник пресс-службы аэропорта.

По его словам, приостановлены все рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по направлению Баку - Нахичевань - Баку, запланированные по 30 сентября, а также отменен рейс Баку - Лондон - Баку, запланированный на 1 октября, и Баку - Берлин - Баку, запланированный на 2 октября.

"Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги", - приводит сегодня слова сотрудника аэропорта РИА Новости.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай - Баку - Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, компания "Аэрофлот" - авиарейсы Москва - Баку - Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания "Белавиа" - авиарейсы Минск - Баку - Минск на 2 и 4 октября, сообщает "Sputnik Азербайджан".

Напомним, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал происходящее "полномасштабной войной". По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, при обстрелах погиб 31 солдат Армии обороны и два мирных жителя – ребенок и женщина, ранения получили около 200 военных и около 30 мирных жителей. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пять местных жителей и ранены еще 19. О числе жертв среди военных не сообщалось.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха закрыли все учебные заведения", "Власти Нагорного Карабаха насчитали 12 убитых при обстрелах", "Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе".

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