Число погибших солдат армии Нагорного Карабаха достигло 31

28 сентября 2020, 11:19

Нагорный Карабах сообщил сегодня о еще 15 военнослужащих Армии обороны, погибших в зоне конфликта. Число раненых выросло до 200. За ночь Нагорный Карабах отбил часть утраченных позиций, рапортовало Минобороны Армении.

"Кавказский узел" информировал, что 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры, и признал потерю в ходе боевых действий некоторых позиций в направлении Талыша. Сегодня военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов. В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Тертер с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня список имен еще 15 армянских военнослужащих, "погибших при отражении агрессии Вооруженных сил Азербайджана", передало издание Panarmenian. В списке девять человек 2000-2002 годов рождения и шестеро - 1979-1998 годов. Их звания и обстоятельства гибели не уточняются.

Таким образом, всего с 27 сентября погиб 31 военнослужащий Армии обороны.

По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, помимо военных погибли два мирных жителя – ребенок и женщина, ранения получили около 30 местных жителей. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли пятеро мирных жителей и ранены еще 19.

Раненных армянских солдат около 200, сообщил сегодня на пресс-конференции представитель оперштаба Арцрун Ованнисян. По его словам, 80 из них перевезли в ереванские госпитали и гражданские больницы. "Большинство получили легкие ранения. После получения первой медицинской помощи, военнослужащие вернулись в строй", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ованнисяна.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 11.10 мск 28 сентября, нет данных о боевых потерях. При этом в одном из сегодняшний сообщений азербайджанское военное ведомство объявило ложной информацию противника. "Распространенная официальными лицами министерства обороны Армении информация о количестве потерь в азербайджанской армии безосновательна и не соответствует действительности. Это направлено на снижение обеспокоенности армянского населения и хаоса, царящего в армянской армии перед успехами азербайджанской армии", - говорится в публикации.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал происходящее "полномасштабной войной". В Нагорном Карабахе и Армении введены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций. Сегодня там также введено военное положение и комендантский час.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил сегодня, что "Армия обороны осуществила несколько блестящих боевых действий̆, восстановив утерянные позиции на различных участках оборонительного рубежа или достигнув определенного продвижения", передало армянское издание Tert.

Интенсивные боевые действия велись ночью на южном, юго-восточном и северном направлениях линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана, уточнило карабахское военное ведомство, также заявив о возвращении части утраченных 27 сентября позиций. "В результате контратаки, предпринятой подразделениями Армии обороны, противник понес большие потери в живой силе и военной технике", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение на сайте Минобороны Нагорного Карабаха.

После того, как Армия обороны отбила свои позиции, на армянской стороне остались несколько десятков тел убитых азербайджанских солдат, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на странице пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Степанян добавила, что на южном и юго-восточном направлении фронта Азербайджан применил тяжелые артиллерийские системы "ТОС". "Однако применение их было неэффективным", - заявила представитель Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана разместило сегодня на своем сайте видео артиллерийского обстрела.