Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертера

28 сентября 2020, 09:25

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются вторые сутки, с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, обстрелян город Тертер, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября после начала боев в зоне карабахского конфликта военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступательную операцию по всей линии фронта ответной реакцией на обстрелы своих позиций, военное положение и комендантский час вводятся с сегодняшнего дня. За первый день боевых действий Нагорный Карабах утратил контроль над частью территорий.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал происходящее "полномасштабной войной". По данным властей Нагорного Карабаха, за первый день боев погибли 16 солдат Армии обороны и два мирных жителя – ребенок и женщина, ранения получили более 100 военных и около 30 мирных жителеей. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов из тяжелых орудий погибли пятеро местных жителей и ранены еще 19.

Сегодня с утра армянские вооруженные силы обстреливают город Тертер, находящийся в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана. "Руководство министерства обороны в последний раз предупреждает противника, что нами будут предприняты адекватные ответные меры против него", - говорится в сообщении Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, ведомство распространило информацию о потерях противника. "Армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. Три склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях", - говорится в пресс-релизе, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении пока не прокомментировало на своем сайте это заявление, но обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелой огнеметной системы. "Ночью бои продолжались с разной интенсивностью. С раннего утра противник возобновил наступательные действия с применением артиллерийских средств и бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, армянские военные сдерживают наступление, "нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", пишет сегодня РИА Новости.

Напомним, утром 27 сентября азербайджанские военные обстреляли не только позиции военных, но и мирные населенные пункты, в том числе Степанакерт, сообщил в тот же день президент Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "По Степанакерту бьют впервые за последние 26 лет", - обратил внимание директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. По его оценке, эскалация на границе Нагорного Карабаха "чрезвычайно острая".

Обстрелы Степанакерта велись и днем 27 сентября, сообщил автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Степанакерт днем несколько раз обстреляли, но поменьше. Воздушная тревога извещала об опасности. Люди вышли на улицу из домов, чтобы не попасть под обломки, ведь было попадание и в жилое здание, и в школу. [...] Судя по непрерывному рокоту, обстрелы идут поближе к границе, наши, видимо, тоже подключили артиллерию", - написал он в публикации "Нагорный Карабах - бои продолжаются на линии фронта".

В апреле 2016 года также произошло обострение карабахского конфликта. После четырехдневных боев стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".