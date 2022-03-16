Жители Храморта потребовали отвести азербайджанских военных от села

16 марта 2022, 04:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После размещения российских миротворцев обстрелы карабахского села Храморт прекратились, однако эвакуированные женщины и дети не могут вернуться домой, пока не будет гарантий безопасности, рассказал глава общины Зорик Абрамян. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Храморта считают, что спокойно жить они смогут только, если азербайджанские военные будут отведены от села.

Как писал "Кавказский узел", минобороны Нагорного Карабаха заявило, поздно вечером 8 марта азербайджанские военные стреляли из гранатомета в сторону села Храморт. Азербайджан возразил, что военные лишь открыли ответный огонь, но по селу не стреляли. На следующий день Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные стреляли из миномета в направлении села Хнушинак. Жительница Храморта сообщила об обстрелах со стороны азербайджанских военных постов в течение нескольких часов. В ночь на 10 марта азербайджанские военные выпустили около 23 снарядов из минометов в направлении села Храморт Аскеранского района, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха. Житель села Храморт получил осколочное ранение в спину во дворе своего дома, сообщило МВД Нагорного Карабаха. Депутаты и МИД непризнанной республики призвали международное сообщество осудить действия Азербайджана.

Информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха вечером 15 марта, опубликовал заявление администрации Аскеранского района, где говорится, что «в последние дни в связи с провокациями ВС Азербайджана женщины и дети временно уехали из общины Храморт Аскеранского района в другие населенные пункты».

«Информируем, что они все еще не вернулись в родное село, так как в данный момент выполняются дополнительные работы по обеспечению безопасности. В других населенных пунктах проблем в плане обеспечения безопасности нет, и поэтому нет необходимости в том, чтобы население предпринимало какие-либо дополнительные предупредительные меры. Армия обороны Республики Арцах (Нагорного Карабаха) и другие уполномоченные органы следят за ситуацией. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры безопасности», - говорится в заявлении администрации Аскеранского района Нагорного Карабаха.

«С субботы (12 марта) в селе относительно спокойно, нет никаких выстрелов <...> Спокойствие восстановилось после вмешательства российских миротворцев - размещением российских миротворцев вблизи позиций противника. Надеемся, что это навсегда. Но женщины и дети пока эвакуированы. До тех пор, пока окончательно не убедимся, что в селе безопасно. Они размещены по родным и знакомым в соседних общинах. Днем женщины-работники администрации общины возвращаются в село, так как рабочие дни никто не отменял», — сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Храморт Зорик Абраамян.

Он отметил, что в селе проживают более 70 семей, все занимаются сельским хозяйством. «Однако из-за обстрелов в последние дни люди не могут обрабатывать землю, так как опасно - азербайджанские военные постоянно угрожают нашей жизни. Наша надежда, что присутствие российских миротворцев даст нам возможность - после улучшения погодных условий - заняться весенними посевами. Ведь для сельских жителей, единственный доход - это земля», - заметил Абраамян.

Он добавил, что до войны 2020 года у общины Храморт было более 758 га пахотных земель и пастбищ. После войны под контролем Азербайджана остались более 250 га общинных земель, а более 180 га находятся рядом с линией соприкосновения и постоянно обстреливаются. «Мы не можем обрабатывать землю, не можем выводить скот на пастбища, потому что по нам стреляют», - сказал Абрамян.

Глава общины Храморт добавил, что из-за обстрелов прекращены работы по обустройству дороги, ведущей из районного центра Аскеран в село, и работы по обеспечению оросительной водой Храморт и соседние села.

Директор клуба села Храморт Наира Абрамян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что административные работники ежедневно приходят на работу, а вечером уезжают.

По ее словам, обстрелы по селу были такими же интенсивными, как во время войны, и "если бы не российский миротворческий контингент, который вмешался", то, возможно, все стало бы только хуже. «В субботу, когда в селе стало спокойно, обстрелы прекратились. Я приехала, так как работаю в администрации. Еще несколько женщин. Каждый день приезжаем, но вечером уезжаем к детям. Мы, женщины, поддерживаем связь – ведь в селе все как одна семья. И знаете, все хотят вернуться в свои дома», - сказала Абрамян.

Она также сообщила, что жители села не могут заниматься сельским хозяйством, так как выходить в поле или работать в огороде до сих пор опасно. «Несколько дней назад один снаряд попал в огород, и ранил нашего сельчанина. Вот сегодня утром (15 марта), азербайджанцы опять включили громкоговорители с угрозами и музыкой. В ответ российские миротворцы тоже через громкоговорители объявили, чтобы режим прекращения огня не нарушалось. Но это пока не гарантия нашей безопасности. Мы хотим стабильность и спокойную и безопасную жизнь для наших детей в своем родном доме», - сказала директор клуба села Храморт.

Она отметила, что «с российским миротворцами люди не общаются, связь поддерживают власти общины, а они говорят, что миротворцы обеспечат нашу безопасность».

У Аси Сулейманян маленький ребенок. По ее словам, когда начался обстрел села 8 марта, то она думала, что на этом и все завершится. "Но на следующий день мне пришлось покинуть село с ребенком, так как обстрелы из минометов стали интенсивнее, и угрозы в адрес жителей села из громкоговорителей <...> не прекращались», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что «единственное решение, которое принесет безопасность для сельчан – это отвод азербайджанских военных постов». «Никто в селе не хочет покидать свои дома и родные места, но присутствие в несколько десятков метров азербайджанских военных вызывает тревогу <...> Азербайджанские военные посты должны быть отведены от мирных населенных пунктов. Только тогда люди будут в безопасности и смогут вести нормальную жизнь. Также должна быть четко очерчена граница, поставлены знаки и заборы. Хотя бы в виде колючей проволоки, чтобы люди знали и не блуждали. Ведь были случаи, когда люди заблудились и попадали на азербайджанскую сторону, или домашний скот попадал туда. Все это должно быть сделано», - сказала молодая женщина.

Медсестра села Храморт Зарине Хачиян - мать двоих несовершеннолетних детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что каждый день, также как и другие работники, приезжает на работу, так как в селе необходимо присутствие медработника. Она отметила, что серьезных жалоб на здоровье у сельчан пока не было. А раненный житель чувствует себя хорошо и пока находится под присмотром врачей в районном центре.

«Но все жители села нуждаются в психологической поддержке. Никто серьезно не занимался психологическим состоянием людей после войны. А обстрелы по селу с 8 по 12 марта внесли большее напряжение в их состояние. Взрослая часть населения села очень опасается за жизнь детей, и их беспокойство отражается на детях», - сказала Хачиян.

Она также считает, что «азербайджанские военные посты должны быть далеко от мирных населенных пунктов». «Невозможно видеть из окна своего дома, как азербайджанские военные целятся в твое село», - сказала Хачиян.

Она отметила, что у ее семьи есть земли, однако они не могут обрабатывать их еще с прошлого года, так как эти земли хорошо просматриваются с азербайджанских военных постов. По ее словам, «наша семья, как и многие другие семьи в села, лишена основного дохода».

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