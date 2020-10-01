Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах дорог и городов

01 октября 2020, 19:18

Азербайджанские военные обстреляли дорогу в Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении. Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел и городов в пяти районах. Один из снарядов ранил ребенка в иранском селе на границе с Нагорным Карабахом.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в ходе обстрелов гибнут мирные жители всех трех сторон конфликта. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. По данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 16 человек, ранения получили 55. В Нагорном Карабахе, по официальным данным, погибло девять и ранено более 30 жителей.

Обстреляна дорога в Армении

Азербайджанские военные обстреляли автомагистраль Варденис - Сотк на территории Армении, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она отметила, что пострадавших нет.

Автодорога Варденис - Сотк проходит по Гегаркуникской области Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе идут бои с применением артиллерии, говорится в сообщении представителя Минобороны Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Состояние раненного в Мартуни журналиста тяжелое

Пресс-секретарь добавила, что сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении Джонатаном Лакотой.

Сегодня подверглись обстрелу населенные пункты сразу в нескольких районах, в Тертере при разрыве снаряда погиб местный житель, сообщило Минобороны Азербайджана. Сегодня в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха попала под обстрел группа иностранных журналистов. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста, сообщил информационный центр при правительстве Армении.

По данным Единого информационного центра при правительстве Армении, состояние одного из раненых журналистов Le Monde тяжелое, его оперируют в медцентре Степанакерта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан отрицает потери боевых самолетов и вертолетов

С 16.50 мск вооруженные силы Армении начали артиллерийский обстрел гражданских объектов в городе Горадиз Физулинского райна, заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, в течение дня артобстрелам подверглись село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, прифронтовые села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что система ПВО Армии уничтожила сегодня три самолета, два вертолета и шесть беспилотников военно-воздушных сил Азербайджана. Один из сбитых сегодня азербайджанских вертолетов упал на территории Ирана, утверждает ведомство. Информация о сбитом военном вертолете, который упал на территории Ирана - "очередная ложь армянской стороны", заявило Минобороны Азербайджана.

Утверждения армянской стороны о сбитых трех самолетах, двух вертолетах и шести беспилотниках вооруженных сил Азербайджана являются дезинформацией, заявило Минобороны Азербайджана.



"Сообщаем, что военно-воздушные силы Азербайджана не поднимали в воздух свои авиационные средства. Вся боевая авиация в полном составе находится в боевой готовности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы военного ведомства.

После начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. Армения считает, что в конфликте уже участвуют турецкие военно-воздушные силы.