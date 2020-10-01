01 октября 2020, 19:18
Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах дорог и городов
Азербайджанские военные обстреляли дорогу в Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении. Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел и городов в пяти районах. Один из снарядов ранил ребенка в иранском селе на границе с Нагорным Карабахом.
Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", в ходе обстрелов гибнут мирные жители всех трех сторон конфликта. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. По данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 16 человек, ранения получили 55. В Нагорном Карабахе, по официальным данным, погибло девять и ранено более 30 жителей.
Обстреляна дорога в Армении
Азербайджанские военные обстреляли автомагистраль Варденис - Сотк на территории Армении, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она отметила, что пострадавших нет.
Автодорога Варденис - Сотк проходит по Гегаркуникской области Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Вдоль всей линии фронта в Нагорном Карабахе идут бои с применением артиллерии, говорится в сообщении представителя Минобороны Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".
Состояние раненного в Мартуни журналиста тяжелое
Пресс-секретарь добавила, что сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении Джонатаном Лакотой.
Сегодня подверглись обстрелу населенные пункты сразу в нескольких районах, в Тертере при разрыве снаряда погиб местный житель, сообщило Минобороны Азербайджана. Сегодня в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха попала под обстрел группа иностранных журналистов. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста, сообщил информационный центр при правительстве Армении.
По данным Единого информационного центра при правительстве Армении, состояние одного из раненых журналистов Le Monde тяжелое, его оперируют в медцентре Степанакерта, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Азербайджан отрицает потери боевых самолетов и вертолетов
Утверждения армянской стороны о сбитых трех самолетах, двух вертолетах и шести беспилотниках вооруженных сил Азербайджана являются дезинформацией, заявило Минобороны Азербайджана.
"Сообщаем, что военно-воздушные силы Азербайджана не поднимали в воздух свои авиационные средства. Вся боевая авиация в полном составе находится в боевой готовности", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы военного ведомства.
После начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. Армения считает, что в конфликте уже участвуют турецкие военно-воздушные силы.
Снаряд упал на жилой дом в Иране
В результате залпового огня реактивной системы один из снарядов попал в дом в иранском селе Парвизхалу, ранен ребенок шести лет, сообщил армянский Единый информационный центр со ссылкой на власти района Ходафарин.
Армянская сторона считает, что стреляли азербайджанские военные. "Местоположение села показывает, что удар был нанесен вооруженными силами Азербайджана. Парвисхалу находится в тылу Армии обороны Карабаха, на карабахско-иранской границе, на расстоянии около 10 км от места дислокации вооруженных сил и границы Азербайджана", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение инфоцентра.
От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По состоянию на 29 сентября, по данным министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении, погибло 84 военнослужащих, еще около 200 получили ранения.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид; источник: корреспонденты "Кавказского узла"