Власти Нагорного Карабаха обновили список погибших военных

05 апреля 2021, 00:57

Список военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, погибших в ходе осеннего обострения конфликта, пополнился 54 именами, общее число погибших достигло 2808.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 192 имен погибших военных, общее число потерь Армии обороны возросло до 2652 человек.

Потери обеих сторон во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе примерно равны, суммарное число погибших приблизительно составит до 10,3 тысячи человек, подсчитал в декабре 2020 года блогер "Кавказского узла". Количество погибших с обеих сторон в карабахском конфликте примерно одинаково, согласились российские военные обозреватели.

Армия обороны Нагорного Карабаха обнародовала имена еще 54 военных, которые погибли в ходе осеннего обострения конфликта. В опубликованном списке особо отмечены двое добровольцев и девять резервистов, сообщает 3 апреля news.am.

Общее число жертв конфликта с армянской стороны, по официальным данным Армии обороны, чьи имена обнародованы, достигло 2808, сообщают "Новости-Армения".

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погибшими в результате боевых действий в Карабахе значатся с армянской стороны 3250 человек. Еще 189 семей ждут результатов ДНК-экспертизы, добавил он.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".