«Новая газета»: жители Нагорного Карабаха связали усиление обстрелов со скорым перемирием

07 октября 2020, 21:52

Потери Армии обороны намного больше озвученных, солдатам не хватает оружия и обмундирования, сообщили добровольцы побывавшим в Нагорном Карабахе корреспондентам «Новой газеты». Усиление обстрелов местные жители связывают с желанием Азербайджана отодвинуть линию фронта перед скорым перемирием, выяснили журналисты.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. Утром 6 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что ночь на линии фронта прошла относительно спокойно. Вечером того же дня армянская сторона заявила, что Степанакерт вновь находится под ракетным обстрелом, а также о наступлении Азербайджана на южной части фронта. Минувшей ночью в зоне карабахского конфликта шли ожесточенные бои по всей линии фронта, сообщило Минобороны Азербайджана. Армения заявила о боестолкновениях в юго-восточном направлении.

По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 23 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Местные жители и журналисты рассчитывают, что усиление обстрелов в зоне карабахского конфликта с вечера 6 октября связано с тем, что Азербайджан старается как можно дальше отодвинуть линию фронта перед скорым перемирием, говорится в статье «Война у южных ворот», опубликованной сегодня на сайте «Новой газеты». Корреспонденты издания побывали в зоне карабахского конфликта и доехали до Шуши, поговорив с местными жителями и добровольцами.

Перемирие, по мнению жителей Нагорного Карабаха, может быть достигнуто к заседанию межправительственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет в Ереване 9 октября с участием премьер-министра России Михаила Мишустина, отмечается в статье. «Недаром в среду [7 октября] о войне подробно высказался и президент Владимир Путин», - подчеркивает автор статьи Илья Азар.

Сегодня Кремль разграничил карабахский конфликт и обязательства перед Арменией. Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны. Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

Добровольцы и местные жители о ситуации на линии фронта и своей вере в победу



Потери Армии обороны Нагорного Карабаха намного больше озвученных властями, призывникам не хватает оружия и обмундирования, а ситуация на фронте плачевная, рассказали журналистам «Новой газеты» добровольцы.

«Они [власти Армении] обманывают людей! Они солдат 18-летних отправили на фронт с одним автоматом. [Говорят:] «Извините, нет патронов, извините, нет танков». Бронежилеты — убитые полностью. Там ничего нет. «Кормушка» приезжает, на дорогу все разгружает, и если хочешь есть, то иди 4 километра под «Градами». Мы восемь друзей четыре дня ночью ходили и жратву на себе таскали для всех четырех линий», - рассказал доброволец Артур Оганисян о том, что происходит на южном фронте, откуда он только что уехал, чтобы похоронить своих друзей в родном Гюмри.

Журналист обратил внимание, что на ногах у Артура шлепки, на голове черная шапочка, а в петлице куртки торчала граната. На вопрос о том, как он попал на фронт, мужчина ответил так: «Просто приехал, никаких документов даже, получил автомат и вперед. У меня два брата там были, и я поехал за ними и остался». Артур пояснил, что он из Гюмри, но гражданин Франции, откуда приехал две недели назад.

Мужчина рассказал, что воевал на южном фронте, в районе Джебраила. «Вчера мы были в Гадруте, приезжали офицеры и сказали, что командира судить будут. Он ночью собрал всю молодежь и сказал уходить [из Джебраила]. Он ослушался приказа сверху. Сам он сказал: «Это пацаны, они десять дней как призваны, а им уже автомат дают». Чего вы делаете? Куда этот ребенок пойдет? Ладно, я службу проходил, да и то эта служба там не поможет. Автомат против авиации и артиллерии. Я там как живой труп», — заявил Артур, который явно очень недоволен военным командованием Нагорного Карабаха и властями Армении.

Мужчина также предположил, что потери армянской стороны очень серьезные. «200 человек только перед моими глазами погибли, на нашей линии! А всего там тысячи погибших!» - заявил он.

Другой доброволец, друг Артура, подтвердил российским журналистам: «Там все очень плохо. Мы приехали с первой линии у Джебраила».

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о возвращении контроля над городом Джебраил и несколькими селами Джебраильского района. При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что это "очередная ложь". Сегодня в ходе наступления в районе города Джебраил уничтожена крупная азербайджанская база горюче-смазочных материалов, а на поле боя остались 60 погибших азербайджанских военных, заявили в Минобороны Армении. Баку назвал ложной информацию о 60 азербайджанских солдатах, убитых в районе Джебраила.

Судя по всему, город Джебраил уже несколько раз переходил из рук в руки, пишет Азар, отмечая, что «но вообще объективной информации о происходящем на фронте практически нет». Если Азербайджан и продвинулся за границы Нагорного Карабаха, то пока не слишком значительно, считает журналист.

Жители Нагорного Карабаха, с которыми удалось пообщаться журналистам, продолжают верить в победу своей армии.

«Мы обязательно победим», - заявил 60-летний хозяин магазинчика в Лачине Армен, который рассказал, что седьмой день с родственниками ищет ушедшего на фронт племянника, но найти не может. «Хоть бы стрельба немножко прекратилась, и можно было бы собрать тела», — отметил он.

Хозяин супермаркета в этом же городе Степан рассказал, что его пока на фронт не отправили, но он стоит в очереди и ждет вызова. Мужчина щеголяет гладко выбритым подбородком и модным синим пальто с отворотами из искусственного меха, по-русски не говорит, но зато свободно изъясняется по-английски, описывает его Азар. Степан 20 лет прожил в США, работал там «в банковской сфере», но после войны 2016 года вернулся на родину «из патриотических чувств».

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

«Как вернулся, я вкладывал деньги в местную инфраструктуру, разрушенные после первой войны школы. Потом открыл магазин, но денег он не приносит, цель этого вложения — тоже скорее развитие территории, повышение стандарта жизни здесь. Вот только опять началась война», - заявил Степан.

На вопрос, что теперь делать, ответил: «Бороться и побеждать, восстанавливать разрушенное и развиваться дальше. То же, что русские делали после 1945-го года. Это для нас пример. Сейчас у нас идет наша отечественная война, и мы будем надеяться, что она не будет такой разрушительной, как Великая Отечественная для СССР. Хотя пока все выглядит так, что будет что-то похожее».

Отметим, что к сторонам карабахского конфликта звучат призывы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится, в частности, в распространённом 5 октября заявлении глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Согласно требованиям азербайджанской стороны, Армения "должна признать территориальную целостность Азербайджана и представить график вывода своих войск". Армения пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку, заявил, в свою очередь, премьер-министра Армении Никол Пашинян. О каких именно уступках может идти речь, он не уточнил.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"