Жертвами конфликта с Азербайджаном стали 20 человек на территории Армении

Пять военнослужащих и один местный житель погибли с начала обострения конфликта, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении. МИД Армении обвинил Азербайджан в подрыве суверенитета страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по военной технике на территории Республики Армения, приграничной с карабахским Карвачаром. Уничтоженный ракетный комплекс был направлен на Гянджу и Мингячевир, сообщило Минобороны Азербайджана. В результате обстрелов Гянджи 11 октября погибло 9 мирных жителей, 17 человек получили ранения, 4 и 5 октября погиб 1 мирный житель, 32 получили ранения, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. После удара Азербайджана по технике на территории страны армянские военные теперь имеют право осуществлять удары по любым военным объектам на азербайджанской территории, заявило оборонное ведомство Армении.

С начала военных действий в Нагорном Карабахе на территории Армении погиб один мирный житель и трое ранены, в том числе ребенок. За этот период погибли пять военнослужащих. "С 27 сентября погибли пять и получили ранение 11 военнослужащих, находящихся на территории Армении и никак не вовлеченных в военные действия" , - сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Мирный житель погиб в результате обстрела 1 октября села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении. Трое из пяти военнослужащих погибли в результате атаки 10 октября ударного беспилотника в населенном пункте Кагнут Сюникской области республики, двое - после удара по военной технике, дежурившей у общины Шатван Варденисского района страны 14 октября. Также 14 октября были ранены десять армянских военнослужащих, а поблизости ранение получил подросток.

МИД Армении предупредил Азербайджан о последствиях обстрелов территории страны

Все действия азербайджанской стороны получат соразмерный ответ средствами, которые имеются в распоряжении вооруженных сил РА, говорится в заявлении МИД Армении от 14 октября. "Решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, всю ответственность за которые несет руководство Азербайджана", - отмечается в сообщении на сайте министерства.

По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 558 солдат Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 46 мирных жителей, ранены 223. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".

В торпедировании московских соглашений о перемирии в Карабахе обвинил Азербайджан министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. "Прошло пять дней с принятия в Москве заявления о прекращении огня, а Азербайджан продолжает торпедировать его выполнение. При поддержке и непосредственном участии Турции и боевиков-террористов они продолжают широкомасштабную войну против Арцаха/Нагорного Карабаха", - написал он сегодня в Twitter.