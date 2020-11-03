Два жителя Степанакерта ранены в результате обстрела

03 ноября 2020, 22:27

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли из ракетного комплекса "Смерч" Степанакерт и Шуши. Ранения получили два жителя Степанакерта, данные о разрушениях уточняются.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", число погибших мирных жителей возросло до 46, раненых - до 142, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха. Города Мартуни и Шуши утром подверглись ракетным обстрелам, рассказали в Службе по ЧС.

3 октября, около 21.00 местного времени (20:00 мск), города Степанакерт и Шуши в Нагорном Карабахе подверглись интенсивному обстрелу, который продолжался более 15 минут. Жители столицы находятся в убежищах, передает корреспондент "Кавказского узла".

В результате обстрела Степанакерта пострадали два человека, они находились поблизости от роддома. "Один из раненых уже находится в операционной, другой готовится к хирургическому вмешательству", - сообщила пресс-служба СЧС Нагорного Карабаха. Снаряды, выпущенные из ракетного комплекса "Смерч", попали в здание роддома и жилой квартал у рынка. "Загорелся гараж и легковой автомобиль, нанесен значительный ущерб жилым домам", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе СЧС Нагорного Карабаха.

Три ракеты "Смерч" были выпущены в направлении Шуши. "Сейчас здесь горят два жилых дома. На месте работают пожарные. Жертв среди гражданского населения нет", - сказал сотрудник СЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он также отметил, что в течение дня 3 октября, азербайджанские вооруженные силы применили военную авиацию в направлении города Мартуни и Шуши, а в Шаумянском районе - ракету РСЗО. "Есть разрушения, но по предварительным данным, пострадавших среди населения нет", - сказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Обстрел был очень интенсивным, рассказал житель Степанакерта Саркис Манукян. "Когда взорвался двадцатый снаряд, я просто перестал считать", отметил он.

В убежище не выключилось электричество, будет возможность послушать новости, сообщила жительница города Седа Карапетян. "Мы даже удивились, что день был относительно спокойным сегодня. Потому ожидали, что вечером есть вероятность обстрела. Но с каждым разом, на Степанакерт азербайджанская сторона посылает все больше снарядов. Или, может, мне так кажется. Главное, чтоб на передовой все шло как надо, война закончилась, вернулись бы наши мужчины, и люди стали бы жить как в мирное время. Мы готовы все терпеть в убежищах", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".