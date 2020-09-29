Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Дашкесанского района

29 сентября 2020, 10:26

Армянские военные не обстреливали Дашкесанский район Азербайджана из села Варденисского района, как утверждает азербайджанское оборонное ведомство, заявил МИД Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В Армении, Нагорном Карабахе и в Азербайджане действует военное положение. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных боях в зоне конфликта. Кроме того, по данным ведомства, в 07.30 (06.30 мск) начался артобстрел с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе за первые два дня боев погибли 84 военных и шесть мирных жителей, ранения получили около 200 военнослужащих и более 30 мирных жителей. Азербайджан сообщал о девяти убитых и 22 раненых жителях приграничных сел, о потерях в азербайджанских войсках информации не поступало.

Министерство иностранных дел Армении назвало ложью информацию об обстрелах с территории Варденисского района Армении.

"Это дезинформация и абсолютная ложь, направленная на то, чтобы подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе для осуществления агрессии против Армении", - говорится в заявлении МИД Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".