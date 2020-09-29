Житель села в Азербайджане показыает следы обстрелов. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

29 сентября 2020, 08:19

Азербайджан сообщил об интенсивных боях в зоне конфликта

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжились ночью и сегодня утром, сообщило Минобороны Азербайджана, отчитавшись о потерях противника.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. В этот день в Армении и Нагорном Карабахе, а 28 сентября и в Азербайджане, начало действовать военное положение. В Нагорном Карабахе, а затем и в Армении, начата отправка на фронт резервистов и добровольцев.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе за первые два дня боев погибли 84 военных и шесть мирных жителей, ранения получили около 200 военнослужащих и более 30 мирных жителей. Азербайджан сообщал о девяти убитых и 22 раненых жителях приграничных сел, о потерях в азербайджанских войсках информации не поступало.

В ночь на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. "Армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции на физули-джебраильском и агдере-тертерском направлениях. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонявшись, немедленно пресекли все попытки", - говорится  в пресс-релизе Минобороны Азербайджана.

Кроме того, ночью колонна автомобильной и бронетехники, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку колонн, были уничтожены, в том числе с помощью авиации, говорится в обнародованном сообщении.

Ведомство назвало в числе потерь противника до 10 военнослужащих и танк. "Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери", - говорится в сообщении Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В другом релизе ведомство сообщило о начавшемся сегодня в 07.30 (06.30 мск) артобстреле с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе. "Азербайджанской армией будут приняты адекватные меры", - говорится в сообщении, которое также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта, а стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе", "Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта", "Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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