23 февраля 2022, 20:05

Карабахские спасатели нашли останки армянского военнослужащего

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Останки армянского военнослужащего найдены сегодня в ходе поисковой операции на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Всего после осенней войны 2020 года обнаружены останки и тела 1711 человек, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 28 января карабахские спасатели нашли останки армянского военнослужащего в районе Физули. Тогда,по их данным, общее число найденных тел и останков погибших достигло 1709.

В ходе сегодняшних поисков на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, обнаружены останки одного военнослужащего в Мартунинском районе (азербайджанское название Мартуни - Ходжавенд. - Прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. "Спасатели нашли и эвакуировали тело еще одного армянского военнослужащего. Его личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы", -  перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла". Спасатели добавили, что военнослужащий был добровольцем.

По данным Службы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха, всего с 13 ноября 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий и обмена телами с азербайджанской стороной обнаружено 1711 тел.

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Азербайджан передал Армении останки солдата", "Останки военного найдены в Нагорном Карабахе", "Поиски тел погибших в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе возобновлены"

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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