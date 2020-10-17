17 октября 2020, 02:17

Армянские военные отчитались о сбитых азербайджанских беспилотниках

Военные сбили два беспилотных летательных аппарата, обнаруженных в воздушном пространстве страны, сообщило Минобороны Армении.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 16 октября жители города Капан спустились в бомбоубежища после того, как сработала воздушная тревога в связи с обнаружением азербайджанских беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники, сообщила 17 октября на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения противовоздушной обороны вооруженных сил Армении сбили в воздушном пространстве Армении два беспилотных летательных аппарата противника», - указано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" также писал, что 14 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по военной технике на территории Республики Армения, приграничной с карабахским Карвачаром. Уничтоженный ракетный комплекс был направлен на Гянджу и Мингячевир, сообщило  Минобороны Азербайджана. С начала военных действий в Нагорном Карабахе на территории Армении погиб один мирный житель и трое ранены, в том числе ребенок. Кроме того, пять военнослужащих погибли, 11 получили ранения. Все они находилис на территории Армении и не были вовлечены в военные действия, сообщила 15 октября Генпрокуратура страны.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 октября 2020, 03:14

17 октября 2020, 02:45

  • В Ингушетии убит Юнус Видзижев

    Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ходе спецмероприятий в Назрани убили одного человека. По предварительным данным убит Юнус Видзижев, активный участник массовых протестов в Ингушетии в 2019 году.

17 октября 2020, 01:43

17 октября 2020, 01:05

17 октября 2020, 00:53

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи