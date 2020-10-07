Минобороны Армении заявило о возобновлении обстрелов Нагорного Карабаха

07 октября 2020, 21:44

Города Степанакерт и Шуши в Нагорном Карабахе вновь подверглись ракетным обстрелам, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 7 октября Азербайджан и Нагорный Карабах сообщили о ночных боях в зоне конфликта. Азербайджанская сторона заявила, что ночью столкновения шли по всей линии фронта. В свою очередь, Нагорный Карабах сообщил, что азербайджанские военные атаковали Степанакерт дронами, в городе повреждены жилые дома. Удары также были нанесены ракетами, жители несколько суток находятся в бомбоубежищах, заявил местный омбудсмен. Шуши, как и другие населенные пункты Нагорного Карабаха, ранее подверглось артиллерийскому обстрелу 27 сентября.

В зоне карабахского конфликта 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня вечером азербайджанские военные нанесли ракетные удары по Степанакерту и Шуши, сообщило Минобороны Армении. "По Степанакерту вновь наносится ракетный удар", - цитирует представителя военного ведомства Арцруна Ованнисяна РИА "Новости".

"Шуши и другие города снова ракетят", - написал Ованнисян в 20.50 мск на своей странице в Facebook.

Ситуация в Степанакерте по состоянию на 17.00 часов мск (18.00 по местному времени) была относительно спокойная, передал корреспондент "Кавказского узла". В течение дня воздушная тревога звучала около пяти раз, были слышны два взрыва далеко от центра города.

Днем над Степанакертом был замечен беспилотный летательный аппарат, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Алина Айрапетян. Она сказала, что в городе есть электричество, работает сотовая связь сотовый и интернет.

Люди продолжают оставаться в убежищах, так как боятся, что бомбежки могут возобновиться в любое время, власти города выносят мусор и заняты уборкой города, отметила Айрапетян.