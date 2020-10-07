Воронка на месте жилого дома после обстрела Степанакерта. Кадр видео пресс-службы МИД НКР/Арцаха https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=348824959895436

07 октября 2020, 11:29

Нагорный Карабах заявил об обстрелах Степанакерта

Азербайджанские военные атаковали столицу Нагорного Карабаха дронами, в городе повреждены жилые дома, сообщили сегодня власти Нагорного Карабаха. Удары также были нанесены ракетами, жители несколько суток находятся в бомбоубежищах, заявил местный омбудсмен.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 7 октября Азербайджан и Нагорный Карабах сообщили о ночных боях в зоне конфликта. Азербайджанская сторона заявила, что ночью столкновения шли по всей линии фронта, в свою очередь, Нагорный Карабах сообщил о боях в юго-восточном направлении.

Азербайджан нанес удар по Степанакерту дронами-камикадзе, заявил МИД непризнанной республики. "Прямо сейчас ВС Азербайджана снова ударили по Степанакерту, гражданские объекты были атакованы дронами и ракетами. Данных о пострадавших пока нет", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

Жители города несколько суток продолжают оставаться в бомбоубежищах, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Он добавил, что удары по Степанакерту также были нанесены ракетами. "На данный момент нет информации о пострадавших", – написал он сегодня на своей странице в Twitter.

Столица Нагорного Кабараха подвергалась обстрелам также и минувшей ночью, в городе повреждены частные жилые дома, один из снарядов попал во двор жилого дома. Ночью в Степанакерте включали сирену, утром, в 09.40 (08.40 мск), она звучала снова, сообщило сегодня РИА "Новости".

На сайте Минобороны Азербайджана к 11.25 мск нет комментариев относительно заявления властей Нагорного Карабаха об обстрелах Степанакерта.

В зоне карабахского конфликта 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Facebook объявил фейком публикацию о сбитом азербайджанском вертолете", "Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты Le Monde вылетели во Францию".

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