Пастух пострадал при взрыве мины в Агдамском районе

18 апреля 2021, 10:43

Житель Агдамского района Азербайджана подорвался на мине, когда пас овец, врачи ампутировали ему ногу.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что после обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвались 106 граждан Азербайджана, а Армения до сих пор не предоставила карты заминированных территорий. Представитель Организации Объединенных Наций Чару Бист сообщил, что Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации международной организации выделил Азербайджану миллион долларов на очистку территории от мин. Россия призывала Организацию Объединенных Наций поучаствовать в работах по разминированию территорий в зоне карабахского конфликта, но отклика на это предложение не было, сказал 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу.

Инцидент произошел около 20.30 по местному времени (19.30 мск) 17 апреля в Агдамском районе. 38-летний пастух Ариф Гулиев пас овец в местечке Эрги Дузу и был ранен при взрыве мины, сообщило сегодня со ссылкой на МВД Азербайджана агентство АПА.

Гулиев был госпитализирован в Агджабединскую районную больницу, там ему ампутировали левую ногу, информировал Haqqin.az

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам осеннего обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории, а Армения и Азербайджан согласились на введение в регион российского миротворческого контингента, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что 16 апреля военнослужащий Илькин Байрам оглу Байрамов, раненый 3 апреля при подрыве на мине во время поисков без вести пропавших солдат, скончался в больнице.