Останки двух солдат найдены в Нагорном Карабахе

21 августа 2021, 22:10

Карабахские спасатели обнаружили в Мартунинском районе останки двух военных. За девять месяцев вывезены останки 1647 человек, отчиталась Госслужба Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа число вывезенных из зоны конфликта останков армянских военных, погибших осенью 2020 года, достигло 1629. Часть из них обнаружена карабахскими спасателями, часть передана азербайджанской стороной.

Останки двух военнослужащих были найдены сегодня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха - в местности, известной как "Камар". Их личности не идентифицированы - этим займется судебно-медицинская экспертиза.

Всего в результате поисковых работ с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, вывезены останки 1647 человек, со ссылкой на Госслужбу ЧС Нагорного Карабаха передали "Новости-Армения".

Подробнее о 44-дневном обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. По итогам боевых действий непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, включая так называемый "Пояс безопасности". Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".