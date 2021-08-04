Останки шести военных найдены в Нагорном Карабахе

04 августа 2021, 09:00

Карабахские спасатели обнаружили в Физулинском районе останки троих военных, и останки еще трех армянских солдат были переданы им азербайджанской стороной в Мартунинском районе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1629.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 2 августа обнаружили останки четверых человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1623.

Участники поискового отряда обнаружили в Варандинском районе (азербайджанское название – Физулинский район, – Прим. "Кавказского узла") останки трех армянских военнослужащих, сообщила вечером 3 августа на своем сайте служба ЧС Нагорного Карабаха.

Азербайджанская сторона передала карабахским спасателям останки еще трех армянских военных в районе общин Кармир Шука-Шехер Мартунинского района. Всего 3 августа с территорий, перешедших под контроль Азербайджана, были эвакуированы останки шести армянских военных. А общее число тел и останков, обнаруженных на месте боев в зоне карабахского конфликта, достигло 1629, отчиталось ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".