Останки четырех военных найдены в Физулинском районе

03 августа 2021, 08:37

Карабахские спасатели обнаружили в Физулинском районе останки четверых военных, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1623.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 23 июля обнаружили останки четверых человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1615.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

В ходе проведения поисковых работ в Варандинском районе (азербайджанское название – Физулинский район, – Прим. "Кавказского узла") были обнаружены останки четверых военнослужащих, рапортовало вечером 2 августа служба ЧС Нагорного Карабаха, перевод сообщения которого выполнен "Кавказским узлом".

Для установления их личностей назначены судебно-медицинская экспертиза, всего на местах боев в зоне карабахского конфликта обнаружены 1623 тел и останков, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным службы ЧС Нагорного Карабаха, к 29 июля общее число найденных тел и останков в зоне конфликта в результате поисковых работ близ Джракана (азербайджанское название – Джебраил, – Прим. "Кавказского узла") достигло 1619.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".