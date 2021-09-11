Останки солдата найдены на месте боев в Нагорном Карабахе

11 сентября 2021, 18:50

Карабахские спасатели обнаружили останки армянского военного на территории, перешедшей под контроль Азербайджана по итогам осенних боев 2020 года. Общее число вывезенных спасателями останков достигло 1663.

"Кавказский узел" сообщал, что 10 сентября карабахские спасатели обнаружили в Матагисе останки двух армянских военнослужащих. Общее число жертв с армянской стороны, останки которых были найдены после обострения карабахского конфликта осенью 2020 года, достигло 1662. В их число входят и мирные жители. Часть тел передана азербайджанской стороной.

В ходе поисков в районе Джракана (азербайджанское название - Джебраил) обнаружены останки еще одного армянского военного, сообщила сегодня карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям. Личность солдата не установлена, этим займется судебно-медицинская экспертиза, сообщило сегодня News.am.

По данным ведомства, всего из зоны конфликта с ноября 2020 года эвакуированы тела и останки 1663 человек, передал "Sputnik Армения".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Город Джракан был разрушен в начале 1990-х годов и входил в так называемый "Пояс безопасности" Нагорного Карабаха.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".