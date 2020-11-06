Три человека погибли при обстрелах Степанакерта и Шуши

06 ноября 2020, 08:36

Степанакерт и Шуши ночью подверглись ракетным обстрелам, погибли по меньшей мере три человека, сообщила Служба по ЧС Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 31 октября Минобороны Азербайджана также сообщило об обстрелах. По данным ведомства, под обстрелы попали Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября и не прекращаются, несмотря на три объявленных перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 92 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 46 мирных жителей и 144 получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня ночью Степанакерт и Шуши подверглись непрерывным ракетным обстрелам, в результате которых есть жертвы и разрушения, сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха.

"По предварительным данным, среди гражданского населения есть трое погибших. Другие данные о жертвах и пострадавших пока проверяются...", - сказал сотрудник СЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, в Шуши в результате ракетного обстрела загорелись несколько жилых домов. "В Степанакерте есть разрушения. На месте происшествия работают спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - отметил Тадевосян.

Обстрел Степанакерта начался примерно с двух часов ночи. Он велся всю ночь и продолжился в 08.00 утра по местному времени (07.00 мск). Жители находятся в убежищах, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.