Азербайджан и Армения сообщили о напряженной обстановке в зоне конфликта

17 октября 2020, 09:27

Минувшей ночью в зоне конфликта продолжались боестолкновения, с утра войска Армении начали обстрел четырех районов, сообщило Минобороны Азербайджана. Армянская сторона обвинила азербайджанских военных в обстрелах мирных жителей.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", ночью с 15 на 16 октября в зоне карабахского конфликта шли бои. По заявлению Армении, Азербайджан перешел в наступление в северном направлении фронта. Азербайджанская сторона сообщила об обстрелах Арменией населенных пунктов в четырех районах.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщило Минобороны Азербайджана. "Вооруженные силы Армении, грубо нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, сегодня c утра подвергают обстрелу территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов", – сказано в пресс-релизе ведомства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская сторона подтвердила напряженность в зоне конфликта. "Существенных изменений в оперативно-тактической обстановке не зафиксировано. На рассвете азербайджанские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам", – сообщил сегодня в Facebook единый информационный центр Армении. Наиболее интенсивный обстрел гражданской инфраструктуры велся в Степанакерте и Шуши, сказано в публикации.

В Степанакерте с 10.00 часов 16 октября (09.00 мск) и всю ночь 17 октября звучала сирена воздушной тревоги и периодически раздавались взрывы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обстрел шел по центру города, предположила местная жительница Эмма Саакян. "Только ближе к 8 часам обстрел прекратился. Люди, естественно, находились в убежищах. По характерности взрывов, мы понимали, что бомбежка идет по центру города. Какие разрушения и есть ли жертвы, мы не знаем, потому, что продолжаем находится в убежищах", – сказала Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

Ночной обстрел был более мощный, чем в прошлые дни и ночи, отметил другой местный житель Сергей Григорян. "[Судя по характерности взрывов] мы понимали, что много ракет падают не в Степанакерте, а в других населенных пунктах рядом со столицей", – сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

После ударов есть разрушения и пострадавшие в Степанакерте и в других населенных пунктах. По предварительным данным, пострадали мирные жители. Их число уточняется, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы ЧС Нагорного Карабаха.

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября подписали 98 человек.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"