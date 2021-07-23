Останки четырех солдат найдены в Нагорном Карабахе

23 июля 2021, 16:31

Карабахские спасатели обнаружили близ Физули останки военных, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков достигло 1615.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 11 июля обнаружили останки еще троих человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1604.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки еще четырех погибших в ходе осенней войны в нагорном Карабахе, обнаружены сообщила сегодня Госслужба по ЧС. Поиски вели близ Физули (армянское название - Варанда), говорится в сообщении на сайте ведомства

C начала поисковых работ обнаружены или переданы армянской стороне в общей сложности тела и останки 1615 человек, проинформировало издание News.Am.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".