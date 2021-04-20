Останки двух военнослужащих обнаружены в Гадруте

20 апреля 2021, 18:50

Карабахские спасатели обнаружили сегодня останки двух погибших в ходе военных действий военнослужащих. Общее число найденных тел достигло 1546.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля карабахские спасатели нашли в местах осенних боев останки армянского военнослужащего. Общее число найденных тел и останков в ходе карабахского конфликта к этому дню достигло 1543, сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего выяснены. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

Сегодня в Гадруте обнаружены останки еще двух военнослужащих, сообщила сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. "На пятом километре дороги в Дизапайт спасатели обнаружили останки еще двух армянских военнослужащих. В целях установления их личности будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении в Facebook ведомства.

19 апреля в Джебраиле (армянское название - Джракан) были обнаружены останки еще одного военнослужащего, проинформировали спасатели.

Всего с начала поисковых работ, которые начались после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе, на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне тела и останки 1546 человек, отмечается в сообщении.

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля во время поисковой операции в районе Джебраила спасатель подорвался на мине. Он был прооперирован и помещен в реанимацию.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".