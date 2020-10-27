Три жителя Нагорного Карабаха ранены в результате обстрелов

27 октября 2020, 21:31

Мирные жители получили ранения при артиллерийских и авиаударах по населенным пунктам Кашатагского и Мартунинского районов, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако в уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в его нарушении. Сегодня утром Азербайджан сообщил о напряженной обстановке в зоне конфликта, а армянская сторона заявила о боях на нескольких направлениях фронта. Президент Нагорного Карабаха сменил министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна, заявив, что тот получил ранение. Азербайджан объявил Арутюняна убитым.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Нынешняя эскалация от предыдущих обострений конфликта отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня в течение дня обстрелам подверглись города Бердзор в Кашатагском районе, город Мартуни и село Ннги в Мартунинском районе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"Днем из артиллерийских орудий был обстрелян город Бердзор в Кашатагском районе, там много разрушений. Во второй половине дня под бомбежкой военной авиации оказался город Мартуни. Был нанесен удар по гражданским инфраструктурам, общественным и экономическим объектам, (населенному пункту) причинен значительный материальный ущерб", - рассказал он.

По словам Тадевосяна, из системы залпового огня "Смерч" было обстреляно село Ннги в Мартунинском районе. "Вследствие удара кассетными бомбами в Ннги три женщины получили ранения. Один дом был полностью разрушен, в разной степени были повреждены другие дома и инфраструктура", - сказал он.

Сотрудник службы отметил, что «среди населения погибших в результате этих обстрелов нет».

«В Степанакерте и Мартакерте день прошел спокойно, однако люди остаются в убежищах», добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня МЧС Азербайджана и помощник президента Хикмет Гаджиев сообщили о гибели четырех жителей села Гараюсифли в Бардинском районе и еще 13 раненых в результате обстрелов.