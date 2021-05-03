Карабахские спасатели переносят останки военнослужащего в районе Гадрута. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

03 мая 2021, 19:46

Останки военнослужащего найдены в районе Гадрута

Карабахские спасатели обнаружили сегодня останки погибшего в ходе военных действий военнослужащего. Общее число найденных тел участников боев с армянской стороны достигло 1553.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая азербайджанская сторона передала карабахским спасателям останки погибшего военного. Общее число найденных тел и останков в местах боевых действий достигло 1552, тогда сообщила Госслужба ЧС Нагорного Карабаха. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе погибло около четырех тысяч армянских солдат, имена 3621 погибшего выяснены. По его словам, пропавшими без вести числится 321 человек.

В результате поисковых работ в направлении  Варанда (азербайджанское название - Физули) - Гадрут сегодня были обнаружены останки одного военнослужащего, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Там отметили, что для установления личности военнослужащего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, передает NEWS.am.

Таким образом с момента перемирия в Нагорном Карабахе в общей сложности найдены тела и останки 1553 человек, в том числе гражданских лиц, передает также со ссылкой на информацию карабахского ведомства «Sputnik-Армения».

Напомним, военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Армянские правозащитники назвали имена 19 убитых в плену", "Массовое захоронение жителей села Башлыбель обнаружено в Кельбаджарском районе", "24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавших".

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