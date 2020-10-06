Арутюнян назвал спокойной обстановку в зоне конфликта

06 октября 2020, 09:12

Все органы власти в Нагорном Карабахе работают в штатном режиме, несмотря на обстрелы со стороны Азербайджана, а ночь на линии фронта прошла относительно спокойно, сообщил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 18 мирных жителей, ранения получили около 80 человека, из них 60 – серьезные травмы. МИД региона 5 октября заявил об обстрелах Азербайджаном Степанакерта тяжелыми снарядами.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Нагорном Карабахе обстановка остается стабильной, сообщил президент региона Араик Арутюнян. "Прошлой ночью ситуация на линии фронта в целом была относительно стабильной. Армия обороны продолжает профессионально выполнять свои боевые задачи. Все уровни власти продолжают работать в условиях военного положения. И в тылу, и на передовой все прекрасно знают, что нужно делать. Все находится под моим прямым и полным контролем и координацией", – написал Арутюнян сегодня на своей странице в Facebook.

По его словам, за 5 октября азербайджанские военные выпустили по Степанакерту более 100 ракет из РСЗО "Смерч". "К счастью, обошлось без серьезных потерь", – сказано в сообщении президента Нагорного Карабаха, переведенном "Кавказским узлом".

Арутюнян добавил, что диаспоры армян из разных стран продолжают оказывать помощь непризнанной республике. "Мне сообщили, что пожертвования армянских диаспор уже составили 50 миллионов евро (около 59 млн долларов - прим. "Кавказского узла)", – отметил он.

Напомним, что 1 октября власти Нагорного Карабаха рассказали, что к 30 сентября помощь армянских диаспор разных стран мира для непризнанной республики составила 10,5 млн долларов, а из Армении прибыли 130 грузовиков с продуктами.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"