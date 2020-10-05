Разрушенный дом в Степанакерте. Фото: David Ghahramanyan/NKR InfoCenter/PAN Photo/Handout via REUTERS

05 октября 2020, 20:39

Жители Степанакерта скрываются в подвалах после взрывов

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте во второй половине дня раздались два взрыва, местные жители скрываются по подвалам.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября Министерство обороны Армении сообщило о том, что азербайджанские военные ведут ракетный обстрел гражданских объектов в Степанакерте. Жители столицы Нагорного Карабаха вынуждены были укрываться в бомбоубежищах. С начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 18 мирных жителей, в том числе одна девочка, ранения получили около 80 человека, из них 60 - серьезные травмы, сообщил 4 октября омбудсмен. Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли Степанакерт тяжелыми снарядами, сообщило внешнеполитическое ведомство Нагорного Карабаха.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября, в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Степанакерте произошли два взрыва. На улицах практически нет машин, местные жители скрываются по подвалам. Власти включили сирену, которая работает около получаса, сообщило РИА "Новости" в 16.50 мск.

Взрывы подтвердил и проект WarGonzo. "В Степанакерте прямо сейчас снова мощные разрывы", - сказано в сообщении на странице WarGonzo "Вконтакте" в 14.57 мск.

Напомним, сегодня Азербайджан заявил об обстреле трех городов со стороны Армении. Ранее, 4 октября, представитель администрации президента Азербайджана заявил, что два города подверглись ракетным обстрелам с армянской стороны, кроме того, под удар попали районы вблизи Баку. В результате обстрела ранены мирные жители.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Facebook объявил фейком публикацию о сбитом азербайджанском вертолете", "Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты Le Monde вылетели во Францию".

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