Число жертв среди мирных жителей Азербайджана достигло 43

14 октября 2020, 15:19

С 27 сентября погибли 43 мирных жителя, ранения получили 214 человек, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. Среди погибших - трое школьников, в результате обстрелов разрушены и повреждены 40 школьных зданий, заявило сегодня Минобразования Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 13 октября власти Азербайджана сообщили, что число жертв среди мирного населения достигло 42. Несмотря на действующий в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня, стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Армянские военные ночью атаковали азербайджанские позиции, с утра обстреливаются Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армения заявила, что азербайджанские военные ведут обстрелы по трем направлениям на линии фронта.

Сегодня утром Тертерский район был подвергнут ракетному обстрелу и артиллерийской бомбардировке, в результате чего погиб житель Тертерского района Адават Ахдунов, он был убит осколками снаряда, попавшего в его дом, дом сильно поврежден. Число мирных жителей Азербайджана, погибших с 27 сентября, составило 43 человека, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Восемь человек были ранены сегодня в результате попадания снаряда во двор средней школы в селе Дуярли Тертерского района, число раненых мирных жителей с начала обострения ситуации достигло 214. В результате обстрелов разрушены 1505 жилых и 66 многоквартирных домов, 77 общественных зданий, отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Среди погибших с начала обострения карабахского конфликта мирных жителей - трое школьников - Фидан и Шахрияр Гурановы из села Гашалты Гарагоюнлу Нафталанского района и Фарид Искендеров из села Тайнаг Агжабединского района, сообщило 13 октября министерство образования Азербайджана.

Учебный корпус школы в селе Дуярлы разрушен в результате сегодняшнего обстрела, всего с 27 сентября повреждено около 40 школьных зданий, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобразования.

Напомним, 13 октября жители Тертера сообщили, что обстрелы прифронтовых азербайджанских населенных пунктов стали интенсивнее, в Тертер попало несколько снарядов. В ночь на 11 октября в результате обстрела Гянджи погибли девять мирных жителей. 8 октября Минобороны страны заявило о ракетном ударе по городу Барда, в результате чего ранены семь мирных жителей. В ночь на 6 октября Минобороны сообщило об обстрелах городов Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Физулинского, Бейлаганского, Зардобского, Герабойского и Гейгельского районов. 4 октября военное ведомство Азербайджана сообщило о том, что вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по городам Мингячевир и Тертер. При обстреле были ранены пять человек.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 393 солдата Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск сегодня, в результате обстрелов погибли 43 мирных жителя, ранены 214. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"