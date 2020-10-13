Минобороны Азербайджана сообщило о ночных боях

13 октября 2020, 10:58

В ходе ночных боев на линии фронта азербайджанские военные открыли огонь по колонне автомобилей мотострелкового полка и группе добровольцев, противник понес потери в живой силе и технике, заявило Минобороны Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, однако стороны сообщают о продолжающихся боях и обстрелах. Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов. Азербайджанские власти заявили об интенсивных обстрелах Тертера и Гянджи. 12 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что в Гяндже в результате обстрелов погибли 10 человек, ранены 35. Жители прифронтовых азербайджанских сел также сообщили о продолжающихся обстрелах. Армия обороны Нагорного Карабаха днем ранее заявила, что не ведет обстрелов населенных пунктов Азербайджана. При этом власти Нагорного Карабаха заявили о продолжающихся обстрелах Степанакерта. Сегодня Азербайджан заявил об обстрелах трех районов.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранено. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 207. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

В ночь с 12 на 13 октября обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной, сообщило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, азербайджанские военные вывели из строя технику противника: три РСЗО БМ-21 "Град", один ЗРК "Тор-М2КМ", одну ЗСУ-23-4 "Шилка", две БМП-2, три пушки 2А36 "Гиацинт-B", одну зенитную пушку КС-19, одну гаубицу-пушку Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники.

Кроме того, как заявило ведомство, был открыт огонь по колонне автомобилей четвертого мотострелкового полка, передвигающейся в Аскеранском направлении, и группе добровольцев, которая шла из населенного пункта Сисиан в Армении в направлении "оккупированных территорий Азербайджана". Противник понес потери в живой силе, сказано в сообщении азербайджанского оборонного ведомства, поступившем "Кавказскому узлу".

Фотографий и видео, подтверждающих заявление об уничтожении техники ВС Армении, на сайте Минобороны Азербайджана к 10.50 мск нет. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это сообщение на своих сайтах.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"