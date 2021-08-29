Пастух пострадал при взрыве мины в Азербайджане

29 августа 2021, 16:54

Житель Дашкесанского района Азербайджана Шукюр Тагиев получил ранения при взрыве мины во время выпаса овец и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта систематически получают ранения и гибнут в результате подрывов на минах местные жители. Так, 21 июля подорвались на противопехотной мине два сотрудника стройкомпании, которая ведет работы на перешедшей под контроль Азербайджана территории Ходжалинского района. 8 июля подорвались на мине двое жителей Физулинского района, а 15 июля стало известно, что житель Гейгельского района погиб, подорвавшись на мине во время сельскохозяйственных работ.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Житель Дашкесанского района, пастух Шукюр Тагиев, пострадал при взрыве мины в селе Алаханчаллы близ границы с Арменией.

Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет сегодня haqqin.az.

Шукюр Тагиев родился в 1964 году, сегодня он пас овец, когда его конь пересек границу. При попытке вернуть коня Тагиев подорвался на мине, информирует "Sputnik Азербайджан".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Дашкесанский район граничит с Гедабекским, Гейгельским и Кельбаджарским районами (армянское название Кельбаджара - Карвачар) Азербайджана, а также с Гегаркуникской областью Армении.

По данным на 27 июля, после осенней войны 2020 года от подрыва на минах в зоне карабахского конфликта погибли 30 человек, еще 125 были ранены, сообщила прокуратура Азербайджана.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".