Два города в Нагорном Карабахе подверглись обстрелам

23 октября 2020, 01:11

Азербайджанские военные поздно вечером обстреляли ракетами город Аскеран, а затем возобновили обстрелы Мартуни, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские войска утром 22 октября возобновили ракетный обстрел города Мартуни и окрестных сел. В этот день также были обстреляны Маракерт и соседние с ним села, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Нынешняя эскалация от предыдущих обострений отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Поздно вечером 22 октября обстрелу подвергся город Аскеран, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. Он также рассказал, что ближе к полуночи азербайджанские военные возобновили обстрелы Мартуни.

"В результате ракетного обстрела (городам) нанесен большой материальный ущерб. Жертв среди мирного населения нет", - сообщил ночью 23 октября Тадевосян.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев по поводу заявления Нагорного Карабаха об обстрелах Аскерана и Мартуни по состоянию на 1.10 мск 23 октября нет.

Напомним, министерство обороны Нагорного Карабаха обнародовало 22 октября списки еще 40 погибших солдат. Всего с начала обострения конфликта ведомство сообщило о 874 убитых военнослужащих, число погибших среди мирных жителей Нагорного Карабаха с 27 сентября составило 37, ранены 116. Генпрокуратура Азербайджана 20 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 63 мирных жителя, ранены 293. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Армения и Азербайджан потеряли примерно по две тысячи человек убитыми в боях за Нагорный Карабах, общее число погибших приближается к пяти тысячам, заявил сегодня президент России. Армения и Азербайджан потеряли примерно по две тысячи человек убитыми в боях за Нагорный Карабах, общее число погибших приближается к пяти тысячам, заявил 23 октября президент России Владимир Путин.