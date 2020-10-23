Власти Нагорного Карабаха заявили об обстрелах Мартакерта

23 октября 2020, 00:51

Мартакерт и соседние с ним села подверглись ракетным обстрелам, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Жители укрылись в убежищах.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские войска утром 22 октября возобновили ракетный обстрел города Мартуни и окрестных сел.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"В течение дня ракетному обстрелу подвергся город Мартакерт и соседние с ним села в Мартакертском районе", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

"Город Мартакерт и окрестные села снова подверглись артиллерийскому обстрелу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница города Мартакерт Лусине Закарян. По ее словам, иногда интенсивные обстрелы чередовались с одиночными ударами. Население находится в убежищах, в результате обстрелов повреждены строения, сказала она.

В Степанакерте день прошел без обстрелов, передал корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев по поводу заявления об обстрелах Мартакертского района, по состоянию на 00.40 мск 23 октября, нет.

"Кавказский узел" также писал, что министерство обороны Нагорного Карабаха обнародовало 22 октября списки еще 40 погибших солдат, всего с начала обострения конфликта ведомство сообщило о 874 убитых военнослужащих. Число убитых среди мирных жителей Нагорного Карабаха с 27 сентября составило 37, ранены 116. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана 20 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 63 мирных жителя, ранены 293. Армения и Азербайджан потеряли примерно по две тысячи человек убитыми в боях за Нагорный Карабах, общее число погибших приближается к пяти тысячам, заявил 23 октября президент России Владимир Путин.