Миротворцы подтвердили нарушение Азербайджаном перемирия в Нагорном Карабахе

20 ноября 2022, 09:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Военнослужащие Азербайджана с наблюдательного поста около села Авдур обстреляли трактор, проводивший сельскохозяйственные работы, сообщило Минобороны России.

Как информировал "Кавказский узел", 19 ноября МВД Нагорного Карабаха сообщило, что житель села Хаци (азербайджанское название – Чоракли) Игорь Абрамян попал под обстрел азербайджанских военных во время проведения сельхозработ на тракторе. Ведомство уточнило, что в результате инцидента погибших и раненых нет.

Миротворцы зафиксированы одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. "В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста вооруженных сил Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства вечером 19 ноября.

В результате обстрела пострадавших нет. Командование миротворцев совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит расследование инцидента, добавило министерство.

На 09.35 мск 20 ноября на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что 5 ноября в Нагорном Карабахе попал под обстрел мирный житель, проводивший сельзохзработы на тракторе. 12 ноября под обстрел попали жители села Храморт во время работы в поле, один из них был доставлен в больницу. 16 ноября полиция Нагорного Карабаха заявила об обстреле работавших в поле сельчан близ села Сарушен (Пирляр). 17 ноября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что с окончания осенней войны 2020 года от обстрелов погибли не менее 18 жителей Нагорного Карабаха.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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