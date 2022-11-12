Сельчанин пострадал при обстреле в Нагорном Карабахе

12 ноября 2022, 21:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Храморт попали сегодня под обстрел во время сельскохозяйственных работ в поле, один из них доставлен в больницу, сообщила полиция Нагорного Карабаха. У госпитализированного мужчины сильно пострадало лицо, но угрозы для жизни нет, констатировали врачи.

"Кавказский узел" писал, что 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался о создании поста российских миротворцев на горе Караглух для обеспечения безопасности жителей сел Парух (азербайджанское название – Фаррух) и Храморт (азербайджанское название – Пирляр). Однако опасности для сельчан это не исчерпало. Так, по информации карабахской полиции, 5 ноября близ общины Храморт попал под обстрел тракторист Карен Мартиросян.

Сегодня около 18.00 в Аскеранский райотдел полиции поступило сообщение о том, что в районе села Храморт "были произведены выстрелы из стрелкового оружия по гражданским лицам, работавшим на тракторе в поле", сообщило МВД Нагорного Карабаха. По версии ведомства, обстрел производился с азербайджанской боевой позиции.

Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что около 16.30 жители села Храморт, 27-летний С. Ванян и 45-летний А. Айрапетян, выполняли сельскохозяйственные работы на тракторе на участке под названием «100 га», когда в их сторону был открыт огонь с боевой позиции, расположенной недалеко от поля. "Выстрелами были разбиты лобовое и заднее стекла трактора. Осколки разбитого лобового стекла нанесли телесные повреждения А. Айрапетяну, он доставлен в больницу», - говорится в сообщении на сайте МВД Нагорного Карабаха.

«Все материалы по этому инциденту предоставлены российским миротворческим войскам. Проверкой занимается Аскеранский райотдел полиции», - сообщил руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Состояние госпитализированного, пострадавшего при обстреле, врачи оценили как стабильное. "Осколки разбитого стекла попали в лицо и в руки, ему оказана необходимая медпомощь, его жизни ничего не угрожает, однако он продолжает оставаться под наблюдением врачей, так как лицо сильно пострадало», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дежурной части Республиканского медцентра в Степанакерте.

В администрации села Храморт корреспонденту "Кавказского узла" сообщили что российских миротворцев уже известили об обстреле, и выразил надежду, что «будут предприняты меры для того, чтобы сельские жители могли спокойно заниматься земледелием».

«Мы неоднократно подчеркивали, что находящиеся по соседству с мирными населенными пунктами азербайджанские военные позиции представляют прямую угрозу жизни мирного населения и их другим элементарным правам. После установления перемирия мы неоднократно становились свидетелями подобных последствий, кроющих в себе угрозы», - так прокомментировал инцидент корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанаян.

Азербайджанская сторона пока не прокомментировала сообщение об обстреле сельчан в Нагорном Карабахе. На сайтах Минобороны и МВД Азербайджана по состоянию на 21:40 мск не опубликовано никакой информации об этом инциденте.

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