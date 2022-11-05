Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле

05 ноября 2022, 20:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тракторист Карен Мартиросян попал под обстрел близ карабахской общины Храморт, он не пострадал, сельскохозяйственные работы приостановлены, сообщило МВД Нагорного Карабаха. С 6 ноября сельхозработы продолжатся под охраной российских миротворцев, заверили в сельской администрации.

"Кавказский узел" писал, что 24 марта Нагорный Карабах заявил о нарушении азербайджанскими военными нарушили линии соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали местные жители. Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев.

В результате обстрела азербайджанскими военными в поле села близ села Храморт поврежден трактор, сообщила пресс-служба МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

"5 ноября в Аскеранский райотдел полиции поступила информация о том, что около 12:30 (11.30 мск), житель Степанакерта, тракторист Карен Мартиросян (1969 г.р.), выполняя работы на участке поля в 100 гектаров, был обстрелян с азербайджанскими военными. Выстрелами были разбиты лобовое стекло трактора "Беларусь" и рулевой щиток. Данные были переданы российским миротворческим войскам", - говорится в сообщении.

Тракторист Карен Мартиросян не пострадал, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. По его данным, представители российского миротворческого контингента отметили, что будут предприняты меры, чтоб работы продолжились.

Несмотря на то, что из мирных жителей никто не пострадал, "сельскохозяйственные работы в поле были полностью остановлены", указал офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

"Говоря о мире и лживо обещая права и безопасность народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") , власти и вооруженные силы Азербайджана продолжают проводить преступную политику, которая приводит к повсеместным нарушениям самых элементарных прав народа Арцаха ", - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Военные базы, расположенные вблизи мирных населенных пунктов, представляют собой прямую угрозу жизни и другим основным правам гражданского населения", - указал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Завтра работы в поле будут продолжены под охраной российских миротворцев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села Храморт.

"Так как долгое время была спокойная ситуация, обстрелов не наблюдалось, в садах и полях люди работали, собирали урожай, мы не могли предположить что начнется обстрел. Потому не привлекли миротворцев сегодня. Но после сегодняшнего инцидента, мы обратились к миротворцам. Надеемся, что завтра рабочие на полях смогут продолжить работу, под охраной российского миротворческого контингента", - отметила сотрудник администрации села Храморт.

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