Жители карабахского села Сарушен попали под обстрел

16 ноября 2022, 23:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работающие в поле сельчане были обстреляны близ села Сарушен Аскеранского района, сообщила полиция Нагорного Карабаха. Инцидент произошел в присутствии российских миротворцев, проинформировали в администрации села.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября близ общины Храморт попал под обстрел тракторист Карен Мартиросян. 12 ноября жители села Храморт попали под обстрел во время сельскохозяйственных работ в поле, один из них доставлен в больницу с травмами лица.

Вооруженные силы Азербайджана открыли сегодня огонь в направлении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы на территории села Сарушен Аскеранского района, сообщила пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

"16 ноября в 14.30 (13.30 мск) часов, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в 11.40 (10.40 мск) с близлежащих боевых позиций азербайджанские военнослужащие из стрелкового оружия открыли беспорядочный огонь в направлении граждан, работавших в поле на территории у монастыря Амарас, принадлежащий общине Сарушен", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Сельскохозяйственные работы были приостановлены, добавил он. "Пострадавших в результате инцидента нет. Полиция МВД Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") о произошедшем проинформировала российский миротворческий контингент, миротворцам переданы соответствующие материалы", - рассказал Тадевосян.

Азербайджанские военные вели обстрел по мирным жителям, работающим в поле, в присутствии российских миротворцев, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села Сарушен.

Азербайджанская сторона пока не прокомментировала сообщение об обстреле сельчан в Нагорном Карабахе. На сайтах Минобороны и МВД Азербайджана по состоянию на 23.00 мск не опубликовано никакой информации об этом инциденте.

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