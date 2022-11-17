Жители Храморта встревожены участившимися обстрелами

17 ноября 2022, 01:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обстрелы работающих в поле сельчан из Храморта встревожили жителей района, сельхозработы на участке, где был обстрелян тракторист, прекращены, сообщили в селе. С окончания осенней войны от обстрелов погибли не менее 18 жителей непризнанной республики, проинформировал омбудсмен. Азербайджанские солдаты могут ожидать угрозы от сельчан и стрелять в них, указал бакинский аналитик.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября близ общины Храморт попал под обстрел тракторист Карен Мартиросян. 12 ноября жители села Храморт попали под обстрел во время сельскохозяйственных работ в поле, один из них доставлен в больницу с травмами лица. 16 ноября полиция Нагорного Карабаха.сообщила об обстреле работающих в поле сельчан близ села Сарушен Аскеранского района, сообщила

Азербайджанское название Храморта – Пирляр. Большая часть Ходжалинского района контролируется властями Нагорного Карабаха и входит в состав Аскеранского района.

Обстрелы вынудили жителей Храморта прекратить сельхозработы на части полей

Житель Храморта, пострадавший 12 ноября при обстреле, находился в больнице меньше суток, сообщили в республиканском медцентре Степанакерта.

"В результате стрельбы осколки стекла врезались в лицо тракториста. Раны были обработаны, нанесены швы. Зрение не пострадало. Он был выписан на следующий день, но находится под наблюдением врачей", - сообщил медработник центра корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации села Храморт отметили, что "жизнь в селе протекает в обычном русле". "Эвакуации нет, российские миротворцы охраняют село и работников на полях, а пострадавший тракторист выписан из больницы, находится дома, но на работу пока выйти не в состоянии", - рассказал представитель сельской администрации корреспонденту "Кавказского узла".

С 6 ноября российские миротворцы следят за работой сельчан в полях, при этом обстрел трактора 12 ноября произошел в присутствии миротворцев, добавил представитель администрации. По его словам, сельхозработы в общине продолжаются.

То, что работа в полях проходит под контролем миротворцев, подтвердила директор школы села Храморт Ануш Аракелян.

"12 ноября, когда азербайджанские военные открыли огонь, миротворцы присутствовали. Они зафиксировали инцидент. С этого дня на данном участке работы больше не проводятся, так как азербайджанские военные посты находятся близко от этого поля - около 200 метров. Люди работают в других полях и садах, которые не далеко от линии соприкосновения, российские миротворцы охраняют их во время работы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что жизнь в селе протекает спокойно, паники нет, но люди готовы к повторению ситуации, что была в марте этого года. Школа в селе не прекращает занятия, администрация продолжает работать, миротворцы и местная полиция находятся в селе, добавила Аракелян.

Жители общин Парух и Храморт были эвакуированы 24 марта. Власти Нагорного Карабаха тогда заявили о нарушении азербайджанскими военными линии соприкосновения в Аскеранском районе, но власти Азербайджана отвергли обвинения в нарушении границы. Ранее местные жители также пожаловались, что жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев.

Жительница села Храморт, многодетная мать Гоар Григорян рассказала, что после эвакуации весной этого года, она не вернулась в село с детьми. "В марте мы эвакуировались в одно из сел Аскеранского района. Дети пошли в школу. А когда летом люди стали возвращается в Храморт, я решила пока подождать. Муж, родители наши вернулись, а я ежу туда в выходные. Стрельба по работникам в поле за последнюю неделю убедили меня, что спокойной жизни в Храморте не будет, пока азербайджанские военные посты находятся так близко от общинных земель – почти 200 метров. Кроме того, азербайджанская сторона продолжает включать свою национальную музыку через динамики, как было весной. Это тоже дает повод насторожиться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Омбудсмен Нагорного Карабаха привел данные по обстрелам мирных жителей

Обстрелы сельских жителей в поле у села Храморт 12 ноября и в Амарасе 16 ноября по жителям села Сарушен произошли в присутствии российских миротворцев, которые охраняли мирных жителей в ходе сельскохозяйственных работ, сообщил сотрудник офиса омбудсмена Нагорного Карабаха."Российский миротворческий контингент зафиксировал все обстрелы, и принял все материалы от МВД Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")".

После подписания трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года азербайджанская сторона продолжает нарушать права жителей Нагорного Карабаха, указал омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

"За прошедшие два года были зафиксированы сотни случаев незаконных и вопиющих нарушений международного гуманитарного права, связанных с нарушением режима прекращения огня, психологическим террором, нарушением нормальной работы инфраструктур, препятствованием сельскохозяйственным работам, вандализмом в отношении культурных ценностей и других преступных деяний, которые привели к ограничению права народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") на жизнь, на физическую и психическую неприкосновенность, на частную собственность, на свободное передвижение, на личную и семейную жизнь, на неприкосновенность достоинства, ограничению культурных и религиозных прав, а также нарушению закона о запрете пыток, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и дискриминации", - говорится в тексте доклада омбудсмена, опубликованном 16 ноября.

С 10 ноября 2020 года по 13 ноября 2022 года правоохранительными органами Нагорного Карабаха зарегистрировано 121 преступление Азербайджана в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха, указано в докладе. "Было убито 18 человек (трое гражданских лиц, 15 военных), 132 человека подверглись покушению на убийство (54 гражданских лиц, 78 военных), 67 человек получили огнестрельное ранение и подверглись физическому насилию (из которых – 16 гражданских лиц)", - указано в докладе.

Пять из восьми человек, случайно перешедших на контролируемые Азербайджаном территории, были возвращены с явными следами насилия, пыток и переломов, указано в докладе. Один из возвращённых армянской стороне мирных жителей, Артак Манасян из Мартунинского района занимающийся скотоводством, "скончался всего через несколько месяцев после данного инцидента", подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что обстрелами наносится и материальный ущерб. "Восемь сельскохозяйственных машин, 22 транспортных средства и 16 других объектов были повреждены или уничтожены. Пять садов были подожжены, у мирного населения похищен мелкий и крупный рогатый скот. Животные, случайно перешедшие на пастбища, ныне находящиеся под контролем Азербайджана, не возвращаются", - говорится в докладе.

Он отметил, что азербайджанские военные препятствуют проведению сельхозработ на территориях, расположенных около линии соприкосновения. "Производятся прицельные выстрелы по гражданским лицам и технике, осуществляющим сельскохозяйственные работы, после чего работы прекращаются. Подобные преступные действия азербайджанской стороны особенно активизируются во время сельскохозяйственного сезона и сбора урожая. Иногда азербайджанские военные вторгаются непосредственно в сады и заставляют участников сбора урожая покинуть местность под угрозой применения оружия. В результате подобного поведения азербайджанскими вооруженными силами были убиты Арам Тепнанц, житель Мартакертского района, занимающийся земледелием, и Сейран Саркисян, житель Мартунинского района, занимающийся скотоводством", - отмечается в докладе.

Житель Мартакертского района Арам Тепнанц погиб 9 октября 2021 года в результате выстрела снайпера азербайджанской армии. Военное ведомство Азербайджана назвало ложными сообщения о гибели жителя Нагорного Карабаха. Погибший тракторист Арам Тепнанц работал в поле, рядом с ним находился российский миротворец, рассказал очевидец событий. Азербайджанские военные убили пастуха из Чартара Сейрана Саркисяна, который заблудился в районе границы, сообщила 3 декабря 2021 года Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха.

В докладе также говорится о нарушениях работы жизненно важной инфраструктуры "с целью оказания давления", а также актах "вандализма, уничтожения и осквернения армянских духовно-культурных ценностей, могил на территориях", находящихся под контролем Азербайджана.

По словам омбудсмена, в Азербайджане на государственном уровне "продолжается политика армянофобии". "Эти действия намного более красноречивы, чем лживое миролюбие и лжеобещания азербайджанского руководства»" - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Бакинский аналитик связал обстрелы жителей Карабаха с предполагаемой угрозой для военных Азербайджана

Сведения, что азербайджанские военные обстреляли трактор, работавший в поле близ села Храморт, не соответствуют действительности, заявило 5 ноября Минобороны Азербайджана.

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде отметил, что военное ведомство Азербайджана "не подтвердило информацию об обстрелах в направлении села Пирляр (Храморт)". "С учетом того, что на указанном направлении проходит линия соприкосновения, которая разделяет армянские вооруженные формирования и азербайджанскую армию, инциденты тут возможны. Дело в том, что там, где проходит линия соприкосновения всегда существует определенная нейтральная полоса, вхождения на которую может создавать угрозу противоположной стороне. Вполне допускаю, что во время сельхозработ трактористы могли заехать на эту полосу и опасно приблизиться к азербайджанским военным и спровоцировать их на огонь. Ведь солдат не может знать, что это реальный тракторист или переодетый в гражданскую одежду военный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, вопрос у военных могут вызвать и цели использования трактора. "Уже был случай, когда армянские военные использовали гражданскую технику для создания военных сооружений. Поэтому прежде чем проводить сельхозработы, необходимо информировать азербайджанскую сторону. Тем более, что делать это проще с учетом размещения в Карабахе российских миротворцев, через которых и можно извещать азербайджанских военных. А так любое несанкционированное приближение к позициям или постам может представлять угрозу. В этой связи стоит напомнить, как армянский житель Карабаха бросил гранату в азербайджанских военных на дорожном посту в Шуше, причем в присутствии миротворцев", - отметил Исазаде.

13 ноября 2021 года на КПП близ Шуши в результате взрыва гранаты были ранены сержант сверхсрочной службы азербайджанских ВС Хафиз Насибов и еще двое военных. Российские миротворцы задержали человека, бросившего гранату - им оказался житель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). МВД Азербайджана расценило произошедшее как теракт, а СНБ Нагорного Карабаха заявила, что нападавший ответил "на провокационные действия азербайджанских военнослужащих". Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что вечером того же дня российские миротворцы передали армянской стороне Норайра Мирзояна.

Азербайджану нет смысла беспричинно угрожать местным жителям армянской национальности, указал Исазаде. "Азербайджан за реинтеграцию армян Карабаха в общество страны и в этом направлении проводятся уже определенные шаги. Азербайджан построил новую и современную автомобильную дорогу, соединяющую армянонаселенную часть Карабаха с Арменией через Лачинский район. Она также улучшила транспортное сообщение армянских сел Шушинского района между собой. Представители Баку вместе с местными карабахскими специалистами уже проводили встречи по совместному использованию ресурсов Сарсангского водохранилища. Кстати, тогда они вместе обходили водохранилище и военные об этом заранее были поставлены в известность", - сказал Исазаде.

По его мнению, территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану, поэтому говорить о претензиях азербайджанских военных на приграничные села нет смысла. "Зачем Азербайджану претендовать на то, что юридически и так принадлежит ему. Международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках границ, охватывающих и Карабах. В ходе войны 2020 года и по ее итогам Азербайджан вернул большую часть своих международно-признанных территорий. А на территории, где проживает армянское население временно были размещены российские миротворцы. Баку гарантирует армянскому населению все права и свободы граждан. Чем скорее армянские жители будут жить по законам Азербайджана, тем быстрее будут решены вопросы с их безопасностью и социально-экономическим развитием", - указал он.

Жители приграничных сел не всегда понимают, где проходит линия разграничения, сообщил ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Случаи, когда жители сел заблудились и забрели на территории, подконтрольные азербайджанским военным, становятся частыми. Главы общин должны провести работу с сельчанами, показать, какие территории находятся под контролем Азербайджана. Простые жители просто не понимают, где можно ходить, а где уже опасно для них", - заявил Степанян.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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