Жители Паруха и Храморта разместились у родных в соседних карабахских селах

25 марта 2022, 17:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эвакуация пожилых людей, женщин и детей из сел Парух и Храморт Аскеранского района Нагорного Карабаха прошла без осложнений, мужчины из двух сел остались в Храморте, чтобы защищать его, рассказали главы общин. Село Парух продолжает оставаться под контролем азербайджанских военных, переговоры, которые проводят российские миротворцы, пока безрезультатны, заявил информштаб непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта информштаб непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщил глава населенного пункта. Сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха подтвердило сегодня, что село Парух занято азербайджанскими военными.

Жители сел Парух и Храморт эвакуированы в соседние населенные пункты, в ходе эвакуации пострадавших нет, заявили главы общин. Власти сообщают о потерях в армии, в результате применения азербайджанской стороной ударных беспилотников.

Руководитель общины Паруха Вардан Микаелян рассказал, что село и часть близлежащей высоты Караглух находятся под контролем азербайджанских сил. По его словам, 24 марта "несколько групп вооруженных азербайджанских военных направились в село Парух с разных сторон, где в это время находились миротворцы". "Российские миротворцы начали переговоры с одной группой, а другие группы направились в село. Мы сразу же начали эвакуировать людей. Они были отправлены в соседние населенные пункты. Азербайджанская сторона захватила село Парух. Со вчерашнего дня российские миротворцы ведут переговоры, однако они не дают результатов, село по-прежнему захвачено азербайджанскими военными, а азербайджанская сторона начала активно проводить дорожные работы у высоты Караглух, в присутствии российских миротворцев", - сказал Микаэлян.

Глава общины Храморта, соседнего с селом Парух, Зорик Абрамян сказал, что "сегодня ситуация напряженная, в течение дня азербайджанская сторона периодически нарушает режим прекращения огня, применяя в том числе ударные беспилотники".

Пожилые люди, женщины и дети эвакуированы из села по родным и знакомым в соседние населенные пункты, а мужчины остались в Храморте, чтобы в случае необходимости защищать село, рассказал Абрамян. Он отметил, что в Храморте находятся и мужчины села Парух, которые организовали отряд самообороны.

Главы общин Паруха и Храморта отметили, что среди мирного населения пострадавших нет.

В село Храморт прибывают добровольцы, чтобы защитить село, сообщил армянский военный фотокорреспондент Давид Каграманян, который находится в селе. "Азербайджанская сторона контролирует Парух и пытается расположиться под холмом Караглух. Но наши вооруженные силы предпринимают соответствующие шаги, чтобы остановить их продвижение", - написал он на своей странице в соцсети.

Сегодня власти Нагорного Карабаха заявили, что ночью азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, при перестрелке был ранен один армянский военнослужащий. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские подразделения открыли огонь из разного вида огнестрельного оружия и применили ударные беспилотники. Сообщения о военных столкновениях в Карабахе с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности, заявило Минобороны Азербайджана. Минобороны непризнанной республики сообщило о двух погибших военнослужащих.

Информштаб Нагорного Карабаха в 15.30 (14.30 мск) сообщил, что в результате применения Вооруженными силами Азербайджана ударных БПЛА типа "Байрактар" погибли два военнослужащих и ранены двое, еще пять военных получили ранения ночью.

Российские миротворцы пока не смогли договориться об освобождении села, указано в заявлении информштаба правительства Нагорного Карабаха. "Таким образом, Азербайджан грубо нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. (...) Дислоцированному в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") российскому миротворческому контингенту пока лишь удалось остановить продвижение азербайджанских вооруженных сил на участке села Парух Аскеранского района и стрельбу из оружия различного калибра. Но в то же время российскому миротворческому контингенту не удалось решить основную задачу в рамках своей миссии, так как проникшие в село Парух Аскеранского района и близлежащие территории азербайджанские войска продолжают оставаться на том же месте", - говорится в заявлении.

Власти Нагорного Карабаха выразили надежду, что усилия российской стороны позволят вернуть азербайджанские войска на исходные позиции, а мирных жителей – в свои дома. "В противном случае гарантии безопасности, предоставленные мирному населению Нагорного Карабаха, могут быть поставлены под сомнение", - отмечается в заявлении.

На сайте Минобороны Азербайджана к 17.10 мск не содержится заявлений в связи с сообщением информштаба правительства Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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