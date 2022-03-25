Два военных погибли в Нагорном Карабахе

25 марта 2022, 16:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В результате обстрелов с беспилотников погибли два контрактника, также есть раненые, сообщило сегодня Минобороны непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня власти Нагорного Карабаха заявили, что ночью азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, при перестрелке был ранен один армянский военнослужащий. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские подразделения открыли огонь из разного вида огнестрельного оружия и применили ударные беспилотники. Сообщения о военных столкновениях в Карабахе с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

24 марта информштаб непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Азербайджанские военные заняли село Парух в Аскеранском районе, сообщил глава населенного пункта. Сообщения о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, ведется уточнение позиций и мест дислокации военных, заявило Минобороны Азербайджана.

Два военнослужащих Нагорного Карабаха погибли в результате применения азербайджанской стороной ударных беспилотников, сообщило сегодня Минобороны непризнанной республики.

"25 марта подразделения вооруженных Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяли ударные беспилотники, в том числе типа "Байрактар ТБ-2". В результате погибли два контрактника Армии обороны. Количество раненных уточняется", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Ведомство отметило, что "по состоянию на 14.00 (13.00 мск), оперативно-тактическая обстановка на восточной границе продолжает оставаться крайне напряженной".

На сайте Минобороны Азербайджана к 16.10 мск не содержится заявлений в связи с сообщением военного ведомства Нагорного Карабаха.

Сегодня же Минобороны Нагорного Карабаха подтвердило, что азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения и заняли село Парух Аскеранского района.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие территории перешли к Азербайджану, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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